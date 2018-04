La marcia palestinese non finisce con la strage

Come succede spesso con i fenomeni di massa, è difficile stabilire di preciso come sia nata la Marcia del ritorno. Alcune delle persone che hanno organizzato le proteste appartengono a una generazione relativamente giovane, che s’identifica con organizzazioni politiche tra loro rivali ma ne ha abbastanza delle lotte intestine. I gruppi politici – Hamas, Al Fatah e altre organizzazioni minori – hanno appoggiato la manifestazione. Non è un trucco, è consapevolezza politica.

L’esercito e i politici israeliani non hanno imparato la lezione della storia e considerano i palestinesi delle marionette di Hamas, dopo averli definiti marionette di Al Fatah o dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Ma decine di migliaia di persone disarmate non partecipano a una manifestazione di massa , organizzata nonostante le minacce di Israele, solo per ubbidire ad Hamas. Se il governo e l’esercito israeliano preferiscono presentare così la situazione ai loro cittadini dimostrano di disprezzare l’opinione pubblica. Se invece sono convinti che le cose stiano così, dimostrano di non capire la realtà, una cosa tipica dei regimi autoritari.

Reprimere la lotta per i diritti dei cittadini e per l’uguaglianza non è così facile. Anche con settant’anni di esperienza alle spalle, non si può essere sicuri in anticipo che uccidere dei manifestanti disarmati servirà a ridurre il numero di persone che protestano invece che a farle aumentare.

Le date scelte non nascono da un calcolo cinico: il 30 marzo è la Giornata della terra, in cui si ricordano gli omicidi dei manifestanti palestinesi cittadini d’Israele che nel 1976 protestarono contro l’esproprio della loro terra, ed è una giornata nazionale che unisce tutti i palestinesi. Il dolore per la perdita della propria patria non è una messinscena. La scelta di un’azione di sei settimane lungo il confine è un tentativo politico di forzare il blocco esterno imposto da Israele, ma anche di superare quello interno.

Non è vero che il nazionalismo palestinese sta morendo (come sostengono alcuni osservatori israeliani). È in agonia l’Olp, l’organizzazione tradizionale che l’ha rappresentato fino a oggi, mentre Hamas non riesce a presentarsi come un’alternativa accettabile per tutti. La società palestinese, stanca di questa leadership e della spaccatura politica, è piena d’iniziativa. E cerca qualcosa che possa distruggere le barriere fisiche e psicologiche che dividono la nazione, qualcosa che sia basato sull’identità nazionale palestinese.

È in quest’ottica che bisogna analizzare la Marcia del ritorno, a prescindere dalla repressione israeliana. La decisione dello stato israeliano di usare le armi per reprimere l’iniziativa dei civili palestinesi è politica, non militare. Il governo Netanyahu non teme che si torni a parlare del “diritto al ritorno” (in base al quale i discendenti dei palestinesi cacciati nel 1948 dovrebbero riavere le case della loro famiglia nei territori oggi controllati da Israele): non è per questo che ha dato l’ordine di uccidere.