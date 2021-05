Non si può certo dire che Iskafi abbia tratto un sospiro di sollievo quando è venuto a sapere che la seduta si terrà entro trenta giorni. “Mi sento come se fossi stato condannato a morte, ma l’esecuzione continua a essere rinviata di poco. Ora è slittata di nuovo”, dice a Haaretz. Comunque, ha respirato più profondamente.

Iskafi, 71 anni, ne aveva sei quando la sua famiglia e quella di suo zio si trasferirono dalla loro casa temporanea nella città vecchia al quartiere fuori le mura. Da allora, da 65 anni, vive nella sua casa di Sheikh Jarrah. “È stato come trasferirci nel giardino dell’Eden”, ricorda. “C’erano tanti ulivi qui, c’era spazio. La casa era piccola ma era una casa. Nella città vecchia vivevamo in un pozzo, una cisterna usata in passato per raccogliere l’acqua. Non aveva il bagno, l’acqua corrente, né l’elettricità”. Prima della guerra del 1948, la famiglia viveva in una casa di proprietà a Baqaa, un quartiere palestinese nella parte meridionale di Gerusalemme. Si trasferì nella città vecchia a causa dei combattimenti, ma quando la guerra finì a loro, come a tutti gli altri rifugiati, non fu permesso di tornare a casa.

“Qualcuno vide i miei genitori e i loro figli senza nulla, solo i vestiti addosso, che cercavano un posto dove stare, e li lasciarono vivere in una cisterna”, dice. “Portavamo l’acqua con i secchi dalla moschea Al Aqsa per lavarci e cucinare. E usavamo un bagno pubblico vicino alla porta dei Leoni”.

Iskafi non sa dove si trovi la casa a Baqaa. I suoi genitori morirono subito dopo la conquista di Gerusalemme Est da parte di Israele, nel 1967, e non ebbero l’opportunità, o non vollero, vederla abitata dagli ebrei che ci vivevano al posto loro. “A cosa sarebbe servito sapere dov’era la casa, e andare a vederla?”, chiede. “Ci è stata tolta, e possiamo parlarne”.