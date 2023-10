È successo alla fine di febbraio, poco dopo il naufragio di Cutro. Quello avvenuto a cinquanta metri dalla spiaggia calabrese in cui sono morte 94 persone. Un collega e un amico mi ha mandato un messaggio, dopo aver visto un articolo che avevo scritto sul naufragio. Il messaggio diceva così: “Non riesco più a leggere queste storie, lo faccio con una fatica enorme. Ma grazie naturalmente”.

Questo messaggio scritto con grazia da una persona molto sensibile, uno che in questi anni ha seguito con attenzione quello che stava avvenendo nel nostro mare e alle nostre frontiere mi ha stupito, mi ha suscitato un po’ di disappunto, poi ha fatto nascere in me una rabbia che non si è spenta per molto tempo.

Quel “grazie” soprattutto, m’interrogava. Lo trovavo una specie di delega in bianco, ma anche un elemento di distanza insanabile. Ero ancora scossa dall’immagine di quelle decine di bare, una accanto all’altra, nel palasport di Crotone, quell’immagine che ne ricordava una simile di dieci anni prima, quella dell’hangar dell’aeroporto di Lampedusa in cui erano stati allineati i feretri delle 368 persone morte nel naufragio del 3 ottobre del 2013.

Per me, ma non solo per me, era un inquietante déjà vu. La sintesi più brutale anche di una sconfitta. All’epoca avevamo detto e promesso, con molta retorica: “Mai più”. Poi, dieci anni dopo, le cose erano andate esattamente nella stessa maniera, con più cinismo addirittura. Infatti, secondo quanto è stato fin qui ricostruito, l’imbarcazione naufragata a Cutro è stata avvistata da un aereo di Frontex molte ore prima dell’incidente, ma nonostante il maltempo, non è stata soccorsa.

Secondo le Nazioni Unite, nel Mediterraneo 28mila persone hanno perso la vita provando ad attraversare il mare da quel 2013. Al momento non c’è un sistema di soccorso europeo pronto a intervenire e a soccorrere.

Di Cutro mi rimaneva nella testa anche un suono che m’impediva di accettare con serenità quel “grazie”: le urla strazianti di una donna piegata su una di quelle bare, accovacciata sulla foto della sorella. Era arrivata in Calabria da Rotterdam, nei Paesi Bassi, per dare un nome a quella foto e riconoscere il volto della sorella tra quello dei morti. La defunta aveva un nome, aveva una famiglia.

Torpekai Amarkhel, 42 anni, giornalista e attivista per i diritti umani in Afghanistan. Morta a Steccato di Cutro il 26 febbraio, a pochi metri dalla terraferma. Veniva in Europa per raggiungere la sorella, salvarsi dalle persecuzioni dei taliban e inventarsi un altro destino.

Da quel momento una domanda non ha smesso di tormentarmi: perché questi morti non suscitano lo stesso scalpore o la stessa vergogna di altre morti in circostanze simili? Ci si può abituare al dolore degli altri? E quali meccanismi psicologici ci tengono distanti da quel dolore?