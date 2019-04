Vorrei ricordare un concetto elementare: senza avversari non c’è gara e dunque non c’è vittoria. Non c’è merito, né credito, né gloria, né talento. Senza avversari non esistono il calcio e la pallacanestro e il tennis e la scherma, gli scacchi e la dama, la briscola e il gioco delle bocce, Risiko e Monopoli. Via le Olimpiadi, comprese quelle invernali. Via Sanremo. Via le gare di Formula 1, e qualsiasi altra competizione a cui si può pensare.

In effetti, è solo grazie all’esistenza dei tuoi avversari che puoi giocare la tua partita. E poi dai, senza il rischio di perdere non ci sarebbero neanche il piacere e l’orgoglio di vincere, no? In effetti, più il tuo avversario è grande, più importante può essere la tua vittoria.

Sembra però che la fantasia di eliminare gli avversari, e di farlo in modo definitivo, stia diventando pervasiva. Nelle tifoserie, comprese quelle dei genitori alle partite di calcetto tra ragazzini. Nella politica, ambito nel quale peraltro l’azzeramento degli avversari ha un nome inequivocabile e spaventoso: dittatura.

Sinapsi in competizione

Forse abbiamo le idee confuse. Perfino al livello terminologico. Così, tendiamo a identificare ogni concorrente con un rivale, ogni rivale con un nemico, ogni competizione con un conflitto.

Parliamo di competizione quando diversi soggetti (entità, individui o gruppi) si propongono di raggiungere un medesimo obiettivo, in una situazione in cui non tutti possono farcela. Competere è naturale, e anche il fatto che siamo nati così come siamo (e non altrimenti) è la conseguenza di una serie di competizioni vinte (e qui non posso non linkarvi questo). Perfino le sinapsi (le connessioni tra neuroni) del nostro cervello sono in competizione tra loro.

La competizione ha a che fare la vita, gli esseri viventi e (se diamo retta a Darwin) con l’evoluzione. Riguarda il procurarsi cibo, acqua, territorio, possibilità di accoppiamento, risorse, e il raggiungere obiettivi. Ma nel competere non c’è niente di personale: se cibo, acqua eccetera sono abbondanti, se l’obiettivo è accessibile e non esclusivo, non ci sono avversari e dunque non c’è competizione.