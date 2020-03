Cosa fare in tempi incerti

L’incertezza si traduce così in uno stato di allarme che, non avendo un oggetto preciso, è ondivago e suscettibile a qualsiasi nuovo stimolo esterno.

Quando ci troviamo in una condizione di incertezza, ci è impossibile tenere a bada non solo un contesto che oggettivamente sfugge al nostro controllo, ma i nostri stessi pensieri.

Quella dello sviluppo delle discipline scientifiche è stata, con ogni probabilità, la strategia più efficace tra tutte. Da una parte il progresso scientifico riduce costantemente, o almeno sposta più in là, il punto in cui gli orizzonti diventano incerti. Dall’altra, la scienza comprende in sé l’idea stessa di incertezza, e la considera nelle proprie teorie, nei propri metodi, nei processi di validazione.

A partire dal secondo dopoguerra abbiamo costruito un mondo in cui l’incertezza sembra essere progressivamente scivolata ai margini: quelli più remoti, più disagiati, più sfortunati e meno visibili.

Valorizziamo l’idea di comfort, e tutti gli strumenti che possono procurarcene ancora di più. Ignoriamo l’intrinseca fragilità dei sistemi che abbiamo costruito, la nostra fragilità individuale e quella del pianeta che abitiamo e che sfruttiamo con rapacità incosciente.

Non riusciamo a renderci conto del fatto che un incremento di complessità, di interconnessione e di opzioni possono solo aumentare – e non certo diminuire – i gradi di incertezza. E non basta: pretendiamo di ottenere risposte chiare e soluzioni efficaci e certe, anche quando è oggettivamente impossibile averne perché la situazione è in sé instabile, ambigua, confusa. O perché è del tutto inedita e imprevedibile nei suoi sviluppi.

Ci sono però alcune cose che, come singoli individui, possiamo fare non tanto per rendere i tempi meno incerti quanto per imparare a negoziare con il nostro individuale senso di incertezza.