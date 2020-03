Appesi all’ultima notizia

È venuto il momento, credo, di raccontare in dettaglio cos’è e come funziona una strategia cognitiva che ci coinvolge tutti. E con la quale tutti, in tempi recenti, abbiamo fatto i conti. Riguarda la disponibilità di informazioni, e l’uso che ne facciamo.

Per capire bene di che si tratta ci servono però un paio di elementi di contesto. Eccoli, a grandi linee e in estrema sintesi.

Dunque: istante per istante, noi siamo esposti a un’enorme quantità di dati. Non possiamo elaborarli tutti, sempre, e farlo sarebbe, oltre che enormemente dispendioso, inutile. E troppo lento. D’altra parte, elaborare dati ci serve per renderci conto delle cose: della loro importanza, del loro valore e così via. E per sapere che fare.

Scorciatoie e vicoli ciechi

Quindi, mettiamo in atto una serie di strategie per semplificare il processo di analisi ed elaborazione dei dati che ci servono. In sostanza, andiamo a intuito e cerchiamo vie più brevi.

Alcune di queste vie sono sbrigative ma efficaci. Sono scorciatoie del pensiero, che tutti percorriamo per abitudine e senza neanche rendercene conto. Vengono chiamate euristiche.

Certe altre volte, invece, quella che sembrava una scorciatoia è un vicolo cieco. Cioè, un modo di pensare che si rivela, oltre che sbrigativo, inefficace e ingannevole. In questo secondo caso parliamo di bias cognitivi

Potremmo, in altre parole, dire che i bias cognitivi sono euristiche corrotte, o che funzionano male. Sono euristiche corrotte quando partono non da dati di realtà ma, per esempio, da credenze o pregiudizi (cioè da giudizi infondati). Sono euristiche che funzionano male quando i dati di partenza sono talmente falsati o distorti o sovradimensionati da portare a risultati fallaci.

Distorsioni nel giudizio

Ed eccoci al punto. Non esaminiamo tutti i dati neanche quando, essendo in una condizione di incertezza, dobbiamo stimare la probabilità di un evento, o vogliamo renderci conto della sua importanza, della sua gravità, del suo impatto.

Mettiamo invece in atto una specifica euristica, la quale consiste nel ricorrere agli esempi e alle informazioni che più facilmente e vividamente ci vengono in mente. È “l’euristica della disponibilità (availability heuristic)”, descritta per la prima volta da Amos Tversky e Daniel Kahneman in una fondamentale e citatissima ricerca del 1973. Nel 2002 Kahneman ha ricevuto il premio Nobel proprio per i suoi studi sulle decisioni in condizioni di incertezza.

Così (questo è un esempio di Kahneman) ci capita di stimare la frequenza dei divorzi a partire dal numero di persone divorziate che conosciamo. O stimiamo la probabilità di trovarci coinvolti in un incidente aereo dal fatto di aver avuto notizia di diversi incidenti aerei (in realtà, ci dicono le statistiche, è più probabile morire da pedoni che volando).

Appunto: il ricorrere solo a ciò che più facilmente ci torna in mente può causare distorsioni nel giudizio. Ci sono diversi motivi per cui questo succede.

In primo luogo, è più facile che ci tornino in mente eventi, azioni e fenomeni con cui abbiamo avuto a che fare di recente. Questo capita perché la nostra memoria di quanto è appena avvenuto è molto più ampia e ricca di dettagli della nostra memoria del lontano passato.

In secondo luogo, ricordiamo più facilmente e meglio un’immagine impattante che un testo. Ricordiamo meglio gli eventi eccezionali che quelli appena fuori della norma. Ricordiamo meglio le narrazioni vivide e ricche di emotività che semplici fatti, isolati, nudi crudi.

In terzo luogo, giudichiamo l’importanza e la gravità di un evento in base a quanto intensivamente se ne parla, e la sua probabilità in base a quanto frequentemente se ne parla rispetto ad altri eventi. E, in base a quanto se ne è parlato o se ne continua a parlare, lo ricordiamo di più.

Ecco il motivo per cui la qualità e la quantità della copertura mediatica può interferire con la nostra percezione dei fenomeni, distorcendola in modo significativo. In Pensieri lenti e veloci, Kahneman scrive: “Le persone tendono a valutare l’importanza relativa degli eventi in base alla facilità con cui questi sono recuperati dalla memoria – e questo è largamente determinato dall’estensione della copertura mediatica”.

Ricapitolando: sovrastimiamo la frequenza, l’importanza e la gravità di fenomeni che si sono verificati di recente. Di cui abbiamo visto molte immagini. Che sono ad alta intensità emotiva. Che hanno prodotto narrazioni articolate. E di cui tutti parlano perché hanno un’ampia copertura mediatica.

Per carità: i mezzi di comunicazione fanno il loro lavoro, che è quello di tenerci informati. Ma dobbiamo ricordare che non tutti sono ugualmente autorevoli, affidabili, propensi a separare i dati dalle coloriture o dalle accentuazioni emotive. Sono proprio quelle che meglio catturano la nostra attenzione.