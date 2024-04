- I funzionari israeliani non hanno rilasciato alcuna dichiarazione per il momento.

- Sono stati abbattuti dei droni, ma “finora non ci sono stati attacchi missilistici”, hanno dichiarato le autorità iraniane. E le strutture nucleari con sede nella regione di Isfahan sono “completamente sicure”, ha dichiarato l’agenzia Tasnim. Anche l’agenzia Irna ha annunciato che non ci sono stati “danni gravi”.

- Questo attacco israeliano sembra essere la prima risposta all’attacco iraniano avvenuto la sera del 13 aprile. Per la prima volta nella sua storia, la Repubblica islamica aveva attaccato direttamente Israele, rompendo una strategia adottata da decenni.

- Israele aveva promesso una risposta “significativa e imminente” all’attacco iraniano. Tuttavia, sotto la pressione internazionale, in particolare degli Stati Uniti, Tel Aviv sembra aver optato per un’operazione limitata e calibrata.

- I funzionari iraniani avevano minacciato di rispondere immediatamente a un nuovo attacco israeliano.

- Nei giorni scorsi, Hezbollah ha effettuato attacchi di precisione contro il nord dello stato ebraico, come a voler lanciare il seguente messaggio: in caso di escalation, l’Iran non sarà solo. Le sirene di allarme sono suonate poco dopo l’attacco nel nord di Israele.

- Per tutta la settimana, gli Stati Uniti hanno esercitato forti pressioni sull’alleato israeliano per convincerlo a non reagire in modo tale da provocare una guerra regionale.

- Washington, che aveva chiesto al suo alleato di coordinare la sua risposta, è stata avvertita che un’operazione avrebbe avuto luogo entro 24-48 ore, senza colpire le strutture nucleari iraniane, secondo i funzionari statunitensi. Tuttavia, secondo un funzionario citato dalla Cnn, la Casa Bianca non avrebbe approvato la risposta israeliana.