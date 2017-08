Perseguitati in patria i rohingya fuggono in Bangladesh

Con il 90 per cento della popolazione buddista, la Birmania non ha mai accettato la presenza sul suo suolo di questa etnia che probabilmente è arrivata dal limitrofo Bangladesh all’inizio del ventesimo secolo. All’epoca il subcontinente indiano era sotto il controllo britannico e Londra aveva cominciato a conquistare la Birmania.

Oggi per i birmani i rohingya sono un’eredità della colonizzazione, e al momento dell’indipendenza si sono rifiutati di riconoscerli come emigranti che si sono ormai stabiliti nel loro paese, dove sono attualmente considerati come immigrati clandestini e sono in ogni modo spinti ad andarsene.

Per i rohingya l’accesso alle scuole è molto difficile. I loro terreni vengono confiscati. La loro libertà di movimento è limitata per relegarli alla miseria dei loro villaggi. Molti di loro sono sottoposti al lavoro forzato. Lo stato, la polizia, i funzionari e l’esercito, con esponenti poco buddisti che chiedono di attaccarli in nome della difesa dell’identità nazionale, li maltrattano al punto tale che lo scorso ottobre è nato il movimento di resistenza Arakan rohingya salvation army (Arsa) costituito da giovani rohingya che hanno imbracciato le armi, almeno quelle che avevano a disposizione, come coltelli e spade.