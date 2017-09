Dall’Acropoli Macron prova a rilanciare l’Europa

Era sulla collina di Pnice, sotto all’Acropoli, dove gli ateniesi mossero i primi passi della democrazia. Era lì, pettinato in maniera impeccabile, elegantemente vestito, più tecnocrate che mai. E lì Emmanuel Macron ha parlato dell’Europa, dei suoi errori e delle sue necessità, dei pericoli e del bisogno urgente di rifondarla. All’improvviso un lirismo visionario si è impossessato di quest’uomo. Perché Macron ci crede davvero.

Per Macron l’unità europea è indispensabile tanto per gli europei quanto per il resto del mondo, e ascoltandolo il 7 settembre mentre parlava alla Grecia sottolineando che gli stati dell’Unione non sono stati capaci di aiutarla e l’hanno vergognosamente costretta a cercare investitori stranieri non europei, è apparso evidente ciò che definisce questo giovane presidente e motiva le sue azioni.

Emmanuel Macron è prima di tutto un “sovranista”, ha spiegato, un uomo secondo il quale i paesi europei non possono essere sovrani se non nell’unità, profondamente uniti per affrontare gli Stati Uniti e la Cina, per poter “vivere seguendo i nostri valori e le nostre regole” e “rispondere alle grandi sfide del mondo” in ambito digitale, migratorio, climatico e di sicurezza.

Contraltare europeo a Trump

Sul clima qualsiasi precisazione sarebbe stata superflua. Il dramma di Saint-Barthélemy e Saint Martin, colpite dall’uragano Irma, purtroppo ha mostrato fino a che punto gli europei hanno bisogno di fare da contraltare all’avida cecità che ha portato Donald Trump a rinnegare l’accordo sulla lotta contro il riscaldamento climatico. Nessuno può dire il contrario. Il mondo e gli europei, però, hanno anche bisogno di un’Europa politica, di una “potenza che pesi sullo sviluppo mondiale” e possa portare un minimo di ragione e difesa dei suoi interessi nelle crisi in Siria, in Ucraina o in Corea del Nord.