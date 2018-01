Stati Uniti ed Europa si dividono sull’Iran

Gli europei, invece, sottolineano che in caso di cancellazione del compromesso del 2015 bisognerebbe rassegnarsi a vedere l’Iran dotarsi della bomba (accelerando una corsa all’arma nucleare in tutta la regione) o in alternativa bombardare le strutture iraniane, senza alcuna certezza di successo e con il rischio di rappresaglie di Teheran sui paesi del Golfo e di un blocco dello stretto di Ormuz, attraverso il quale transita un terzo del commercio petrolifero internazionale.

Due visioni opposte Come il mondo sunnita, alle prese con la proiezione dell’Iran sciita nel cuore del Medio Oriente, e come Israele, costretto a vivere sotto la minaccia dei missili che Teheran ha fornito ai suoi protetti libanesi di Hezbollah, il presidente americano pensa che gli iraniani abbiano interrotto la loro marcia verso l’atomica senza però abbandonare l’ambizione di dominio regionale, e che cancellare le sanzioni li aiuti soltanto a finanziare i loro progetti bellicosi.

I britannici e l’Ue, tra l’altro, non si accontentano di esprimere le loro rimostranze. Ventiquattr’ore prima della decisione di Trump in merito alle sanzioni (prevista per il 13 gennaio) hanno infatti ricevuto nella capitale belga il ministro degli esteri iraniano, sottolineando la necessità di rispettare il compromesso ma ribadendo al contempo la loro richiesta di un cambiamento di atteggiamento di Tehran nella regione per poter aprire un “dialogo” con l’Europa.

(Traduzione di Andrea Sparacino)