Braccio di ferro tra Netanyahu e la magistratura

Negli Stati Uniti è andato tutto alla grande. La destra americana, Trump in testa, lo ha accolto come uno dei suoi. Ora però il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato a casa, e le cose si fanno più difficili.

Per sfuggire alle inchieste giudiziarie, tre dei suoi più stretti collaboratori hanno testimoniato contro di lui nei diversi casi che lo riguardano e di cui ogni israeliano conosce ormai la lista.

Per cominciare ci sono i piaceri della vita – sigari, grandi vini e cene eleganti – che Netanyahu e la sua famiglia si sarebbero concessi a spese dei contribuenti o dei ricchi amici che in cambio, naturalmente, si aspettavano un occhio di riguardo da parte del primo ministro. La cifra totale ammonterebbe a circa trecentomila dollari, una grossa somma che però è trascurabile davanti ai veri scandali di stato (non ancora provati) come il tentativo di corruzione di un magistrato, l’incasso di commissioni su un contratto di armamenti e i negoziati con i proprietari di giornali, che avrebbero ottenuto grandi vantaggi commerciali in cambio di una copertura stampa favorevole.

Senza inquietudine

Dal 13 febbraio la polizia israeliana ha chiesto alla magistratura di incriminare Netanyahu in due dei casi che lo riguardano. Probabilmente seguiranno nuove rivelazioni, ma Bibi, come lo chiamano amici e avversari in Israele, non lascia trasparire la minima inquietudine.

Per il primo ministro si tratta solo di una persecuzione per farlo cadere. Netanyahu sostiene, con l’elettorato di destra che lo appoggia al 100 per cento, che la polizia e la magistratura sono nelle mani dei laburisti (fondatori dello stato) e che giudici, poliziotti e la sinistra un tempo egemone costituiscono un’élite che non ha mai accettato che la destra abbia assunto i comandi nel paese.