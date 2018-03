L’uso pericoloso della parola comunità

È una parola estremamente pericolosa e sicuramente ingannevole. Evidentemente in Francia ci sono francesi ebrei o musulmani, ma non esistono, contrariamente a quanto sentiamo dire notte e giorno, “comunità” ebraiche o musulmane.

Non esistono così come non esiste una “comunità cristiana”, per il semplice fatto che ci sono cristiani credenti e non credenti, praticanti e non praticanti, liberali e integralisti, di sinistra e di destra, etero e omosessuali.

L’unico punto in comune tra i cristiani di ogni orientamento è quello di essere figli di cristiani, e lo stesso vale per musulmani ed ebrei.

Un comunitarismo pericoloso

Come in tutta Europa e anche nel mondo arabo, in Francia esistono musulmani atei, e sono sempre più numerosi. Ci sono musulmani di tutto lo spettro politico e tra loro ci sono imprenditori, funzionari degli ospedali o della polizia, medici, avvocati, operai, professori. Sono pochi, pochissimi i pericolosi sbandati che s’inventano nel jihadismo la ragione di esistere che non hanno saputo trovare altrove.

Se i musulmani sono diversi tra loro come lo sono i cristiani, lo stesso di può dire degli ebrei, anch’essi presenti in tutti i partiti e in tutte le professioni, scettici oppure ortodossi, ricchi o poveri come lo era la signora Knoll, la donna uccisa da un antisemita che la credeva ricca solo perché ebrea.