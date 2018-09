Il futuro della Svezia riguarda da vicino quello dell’Europa 

Domenica scorsa Stoccolma era sotto assedio. I mezzi d’informazione di tutto il mondo avevano preparato telecamere, microfoni e computer, pronti a raccontare la caduta di uno degli ultimi bastioni della democrazia social-liberale in Europa, forse il più illustre di tutti. Nessuno voleva perdersi lo spettacolo di un modello svedese che finalmente stava per crollare sotto il peso dell’immigrazione e del fallimento dell’integrazione.

Secondo le previsioni, i Socialdemocratici – al potere in Svezia per più di un secolo – sarebbero sprofondati come altri partiti della stessa area politica in molti paesi europei. Inoltre, i populisti di destra – quei Democratici svedesi che affondano le radici nella scena neonazista degli anni ottanta – sarebbero diventati la principale forza politica nel paese. O almeno questo era quello che si aspettava la folla di reporter e opinionisti. Ma non è accaduto niente di tutto questo. Il giorno del giudizio è stato rinviato. Alcuni giornalisti internazionali, parlando dei risultati elettorali, si sono attenuti alla sceneggiatura che avevano preparato, ma la verità è che il terremoto annunciato non c’è stato.

Anche se hanno registrato il peggior risultato elettorale della loro storia, i Socialdemocratici hanno conservato il 28,4 per cento dei voti in un paese dove in parlamento sono rappresentati otto partiti. Restano il primo partito, con quasi nove punti di vantaggio sul secondo, il Partito moderato (conservatore). Paragonato al tracollo del Partito socialista francese alle elezioni del 2017 o alla recente disfatta dei socialdemocratici tedeschi, il risultato del partito svedese non può certo essere definito un crollo totale.