Il caso di Patrick Zaki e l’ambiguità delle relazioni tra Italia ed Egitto

Il quotidiano egiziano Al Masry al Youm scrive un articolo di quattro righe citando solo fonti di sicurezza. Si tratta chiaramente di ribadire che Zaki è di nazionalità egiziana e che l’Italia non c’entra. Mentre un altro quotidiano, Akhbar al Youm, riporta l’opinione di Al Dihy , presentatore del programma Carta e penna trasmesso dalla tv satellitare egiziana Pen: Al Dihy pensa che l’organizzazione per i diritti umani Iniziativa egiziana per i diritti individuali serve a “diffondere l’omosessualità” e spiega in diretta che “questa faccenda è puramente interna all’Egitto”, approfittandone per fare un discutibile ritratto dello studente: “Questo Patrick è un omosessuale (l’omosessualità in Egitto è un crimine, ndr) che è andato a studiare per un master sull’omosessualità all’estero e che lavora per un’organizzazione di promozione dell’omosessualità”. Dopo avere anche insinuato che si tratta “sicuramente di un terrorista”, conclude: “È un cittadino egiziano, e il suo arresto è dunque una procedura al 100 per cento egiziana”. Il parallelo con un altro studente torturato a morte è inquietante: anche contro Regeni i mezzi d’informazione di regime egiziani avevano costruito una campagna di stampa con il pretesto dell’omosessualità.

Una faccenda puramente egiziana? Il primo elemento sottolineato dal comunicato ufficiale del ministero dell’interno egiziano è che Zaki non è italiano: “Quello che veicolano certi social network sul fatto che è stato arrestato un italiano di nome Patrick è falso. È stato arrestato un egiziano il cui nome completo è Patrick George Michel Zaki Suleiman in seguito a una decisione del procuratore di trattenerlo per 15 giorni mentre proseguono le indagini”.

Nel commissariato di Mansoura è stato interrogato in presenza del suo avvocato. Thabet spiega che gli agenti avevano degli screenshot della sua pagina Facebook e tentavano di accusarlo di aver pubblicato notizie false, incitato alla protesta, fatto appello al rovesciamento dello stato, di gestire un account sui social network che mira a “minacciare l’ordine sociale e la sicurezza e a incitare alla violenza e ad atti terroristici”. È stato anche interrogato a lungo sul suo lavoro sui diritti umani e sullo scopo della sua permanenza in Italia.

Patrick George Zaki, 27 anni, ricercatore egiziano per i diritti umani, è studente del programma Gemma all’università di Bologna. Il suo master in studi di genere e delle donne (Gemma) , coordinato dall’università di Granada, è finanziato dal programma Erasmus Mundus dell’Unione europea. È stato arrestato il 7 febbraio 2020 al suo arrivo in Egitto per una breve visita alla sua famiglia.

Purtroppo, lo scenario dell’arresto di Zaki è comune nell’Egitto del generale Abdel Fattah al Sisi. Molti altri attivisti e ricercatori sono stati arrestati direttamente al loro arrivo all’aeroporto. Amnesty international Italia, in un suo rapporto, intitolato Egitto: “Tu ufficialmente non esisti”. Sparizioni forzate e torture in nome del contrasto al terrorismo, rivela “una vera e propria tendenza che vede centinaia di studenti, attivisti politici e manifestanti, compresi minorenni, sparire nelle mani dello stato senza lasciare traccia”.

Per gli amici di Zaki che hanno creato la petizione online su Change è invece importante chiamare in causa l’Italia: sulla foto della petizione Patrick George Zaki è ritratto, sorridente, a piazza Venezia, a Roma. Davanti al buio degli arresti e delle sparizioni, l’Italia, l’Europa rappresentano l’ultima possibilità di protezione.

A Bologna, gli amici di Zaki hanno organizzato un flash mob in piazza, le associazioni di studiosi di Medio Oriente e alcuni storici italiani hanno scritto una lettera di protesta, l’Alma Mater di Bologna ha pubblicato un comunicato in cui auspica che il ritorno dello studente – che ha vinto una borsa di studio – avvenga al più presto. Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario del ministero dell’università e della ricerca, è citato dai mezzi d’informazione egiziani per la sua decisione di allertare l’Unione europea sulla faccenda.

I grandi affari bellici

Il quotidiano panarabo Al Araby al Jadeed resta però pessimista: nonostante il caso Regeni, i rapporti economici tra Italia ed Egitto si sono intensificati, in particolare sul fronte dell’energia – in seguito alla scoperta dell’Eni dell’enorme giacimento di gas Zhor – e della cooperazione militare. Al giornale sono pervenute informazioni sulla “possibilità imminente di un accordo sugli armamenti tra il Cairo e Roma per un importo di nove miliardi di euro. Si sta anche aspettando l’approvazione del governo italiano per vendere due fregate della marina militare all’Egitto per un totale di 1,5 miliardi di euro. Queste due navi si uniscono a quelle che il Cairo aveva precedentemente acquistato da Parigi. Un terzo atto dovrebbe includere il vero ‘grande affare’, la vendita di elicotteri Eurofighter Typhoon. Fonti diplomatiche europee al Cairo hanno anche rivelato ad Al Arabi al Jadeed che il Cairo aveva informato, lo scorso autunno, Roma e Parigi del suo desiderio di ‘aumentare l’efficienza delle sue forze navali ed espandere la flotta di fregate multitasking’, e che l’Italia dispone di strutture per fregate, che può fornire all’Egitto al più tardi nella primavera del 2020”.

In questo gioco di specchi, l’abbraccio tra le società civili di Italia ed Egitto si rende sempre più necessario, come testimonia l’immagine del murales di Leika apparso l’11 febbraio sui muri di villa Ada a Roma, nelle vicinanze dell’ambasciata d’Egitto in Italia, in cui si vede Giulio Regeni che abbraccia Zaki e promette che “questa volta andrà meglio.