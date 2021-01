Il punto in comune di queste tre donne – sottolineano Michèle Créoff, specialista in diritti dell’infanzia, e Magali Lafourcade, magistrata – è che “devi essere potente per poter raccontare una storia del genere, senza essere sottoposta alla doppia punizione che colpisce comunemente le vittime di violenza sessuale: dopo la violenza la gogna. Di fronte alla forza della narrazione e al rigore dei giornalisti che hanno accompagnato la loro denuncia, nessuno ha osato mettere in discussione le parole di queste tre donne”.

Processo alla gauche caviar Per la stampa di destra, è partito un processo simbolico alla generazione del ’68, accusata di aver cercato la libertà a tutti costi per poi occupare i posti chiave del potere culturale e politico, dettando le proprie leggi – e sentendosene poi al di sopra. Un’ inchiesta di Le Point riprende il libro Histoire de la gauche caviar, di Laurent Joffrin, che descrive con precisione la mappa del 6ème arrondissement di Parigi –tracimando in qualche strada dei 5ème e 7ème – dove la gauche caviar, i radical chic, champagne socialists in inglese, viveva in una situazione di endogamia totale.

Di fatto, La familia grande è andato a toccare un’istituzione, sacrosanta, che si rivela anche una zona di non diritto e pericolosa, spiega Salmona: “La famiglia, uno spazio percepito come luogo sicuro e al di sopra di ogni sospetto, è diventata un’area dove è possibile distruggere, sfruttare e abusare sessualmente un bambino impunemente. Questa violenza si trova in tutti i ceti sociali, l’unico comune denominatore sono i rapporti di potere in atto in famiglia, dove gli aggressori in posizione dominante – uomini in nove casi su dieci – fanno regnare la loro legge”.

Un francese su dieci afferma di essere stato vittima di incesto. Secondo l’indagine Virage condotta dall’Ined nel 2015, un uomo su otto (13 per cento) e quasi una donna su cinque (18 per cento) afferma di aver subìto violenze in famiglia di natura psicologica, fisica o sessuale (compreso l’incesto) prima dei 18 anni. Sapendo che l’età media al momento della prima aggressione è di nove anni, “questo significa che, in una classe di quinta elementare, tre bambini hanno subìto o sono in procinto di subire violenza sessuale”. In Italia mancano inchieste approfondite per capire il fenomeno, ma è anche arrivato il momento, secondo il garante dell’infanzia, che il paese “esca dell’oscurantismo dei dati”.

Per ora, il presidente Macron ha annunciato una riflessione sulla criminalizzazione dell’incesto, e si parla anche di alzare l’età del consenso. Il fratello di Camille Kouchner ha depositato una querela contro il patrigno e Olivier Duhamel si è dimesso “a causa di attacchi personali alla sua persona” da tutte le sue cariche. Tuttavia, l’affaire Duhamel non ha ancora svelato tutti i suoi segreti né finito di liberare definitivamente le vittime di un crimine.