Dall’esplosione che il 4 agosto 2020 ha devastato il porto di Beirut, ucciso più di duecento persone e danneggiato gran parte della città, i libanesi si chiedono come si possa vivere in un paese in cui la corruzione ha reso impossibile l’esistenza. Due film aiutano a capire questa sensazione e la crisi che da anni vive il paese.

Il primo è una pellicola di finzione e si intitola Costa Brava, Lebanon. È l’esordio di Mounia Akl ed è uscito al cinema nel 2021. Il secondo è il documentario Dancing around the volcano (2023), in cui Cyril Aris racconta l’avventura che è stato girare quel film. Una specie di Lost in La Mancha libanese. Come il documentario che racconta la cattiva sorte che ha imperversato contro Terry Gilliam mentre provava a realizzare un film su Don Chisciotte, Dancing around the volcano descrive le difficoltà che hanno colpito l’opera di Akl, ma è ancora più potente, perché allarga lo sguardo a un intero paese, preso in ostaggio dalla corruzione, dalla spazzatura e dal covid.

Mounia Akl e Cyril Aris sono diventati famosi in Libano da giovani, intorno agli anni dieci del duemila, postando una loro miniserie amatoriale su YouTube. Il titolo era Beirut, i love you e la colonna sonora era firmata dall’iconica band indipendente Mashrou’ Leila. Con un ritmo serrato Beirut, i love you parlava con umorismo e leggerezza di amore e amicizia, mentre la città, imperfetta ma amata, animava il sottofondo. Quei video hanno avuto così tanto successo che l’emittente libanese Lbc ha comprato i diritti e glieli ha fatti girare in modo professionale.