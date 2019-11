Il vuoto da colmare dopo l’attentato alla libreria La pecora elettrica

A Roma ieri sono successe due cose importanti, e un’altra invece è mancata. La prima è l’attentato gravissimo alla libreria La pecora elettrica, che è un piccolo spazio indipendente, nato pochi anni fa nel quartiere Centocelle, non lontano dal Forte prenestino, cioè dal più importante centro sociale romano. In questi anni la libreria è stata gestita da due librai intelligenti e combattivi, affollata di persone, amata dal quartiere. La Pecora elettrica era stata già colpita il 25 aprile 2019 da un attentato incendiario. In una data evidentemente non casuale erano entrati di notte, avevano appiccato l’incendio con meticolosità in tre punti differenti in modo che le fiamme si propagassero in fretta e in tutto il locale, avevano rubato un computer, aperto la cassa anche se l’avevano trovata vuota e non avevano lasciato nessuna rivendicazione.

Dal 25 aprile al 6 novembre c’è stata una mobilitazione che è andata oltre Centocelle. In pochi mesi sono stati raccolti 50mila euro, necessari per ricominciare; la festa di riapertura era stata programmata per il 7 novembre, e sarebbe arrivato un fiume di persone. Ma nella notte tra il 5 e il 6 la libreria è stata incendiata di nuovo. Chi voleva distruggere la Pecora elettrica ha approfittato del buio pesto di via delle Palme – dove si trova la libreria e dove i lampioni sono spenti o rotti da mesi – per neutralizzare le telecamere, fracassare il massetto, divellere la saracinesca e incendiare tutto.

La mattina del 6 novembre le reazioni sono state simili a una balbuzie, e non poteva essere altrimenti. A vedere il locale devastato, con i libri nuovi carbonizzati, i macchinari appena comprati ancora fumanti che intossicavano l’aria con la diossina, veniva da piangere. I due proprietari erano annichiliti; si sono presentati a dargli solidarietà il presidente del municipio Giovanni Boccuzzi, il vicesindaco e assessore alla cultura al comune di Roma Luca Bergamo, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Anche loro non hanno potuto esprimere molto altro che lo sconcerto e la vicinanza, non hanno potuto annunciare promesse di nessuna sorta. Chi avrebbe il coraggio di riaprire dopo una violenza così potente e così mirata? Chi lo troverebbe dopo che qualche settimana fa la pinseria vicina, sempre su via delle Palme, ha subìto lo stesso trattamento: incendiata e distrutta, senza che le indagini abbiano ancora portato a un arresto o a una pista credibile?

Risposte insufficienti

Evocare un maggiore controllo del territorio, come spesso è stato fatto, pensando che la sicurezza delle città sia una mera questione di ordine pubblico, sarebbe una sconfitta dal punto di vista sia amministrativo sia politico. È quello che è successo a San Lorenzo dopo l’omicidio di Desirée Mariottini, sull’onda di una gara repressiva innescata dalle destre. Oggi il risultato è un quartiere semplicemente più deserto, con locali che chiudono, vittima di una gentrificazione speculativa, che espelle gli abitanti storici e gli studenti, e di un securitarismo che distrugge la vitalità di un quartiere e non fa nulla contro il racket o lo spaccio.