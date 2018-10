Matteo Salvini e la speculazione sulla morte di una ragazza a Roma

“Non ho sentito niente quella notte, ma qui su via dei Lucani ogni notte è un via vai continuo di persone”, dice Carlo Patrese, 75 anni, un anziano senza dimora che vive da quattro anni circondato da libri e vestiti usati in una delle baracche adiacenti a quella dove la notte tra il 18 e 19 ottobre è stata trovata morta Desirée Mariottini, una ragazza di 16 anni, originaria di Cisterna di Latina. Si era allontanata da casa dicendo che sarebbe andata a dormire da un’amica. Le circostanze della sua morte sono ancora da chiarire: s’indaga per omicidio e per stupro. Il 25 ottobre sono stati fermati tre uomini di origine senegalese e sul caso sta indagando la procura di Roma.

Il corpo di Mariottini è stato trovato il 20 ottobre tra via dei Lucani e via degli Anamari: 16mila metri quadrati di capannoni abbandonati nel quartiere San Lorenzo, un agglomerato di costruzioni basse e fatiscenti circondate da una cinta muraria, dove anni fa sorgevano botteghe di artigiani e garage, che sono state gradualmente dismesse. L’ultimo ad andarsene qualche mese fa è stato l’ombrellaio.

A pochi metri dagli spazi dello scalo ferroviario di San Lorenzo, bombardati durante la seconda guerra mondiale nel luglio del 1943, la zona non è mai stata riqualificata. Una parte dell’area è sotto sequestro per la presenza di amianto. Nel corso degli anni, sono stati ipotizzati diversi piani per il suo recupero che non sono mai partiti e l’area è diventata una piazza di spaccio e un rifugio per senza dimora a ridosso delle mura Aureliane, a due passi dalla stazione Termini. Sul cancello che chiude uno degli ingressi, al civico 22, qualcuno ha scritto: “Giustizia per Desirée, San Lorenzo non ti dimentica”, altri hanno portato mazzi di fiori bianchi.

Cacciato dal quartiere

Il 24 ottobre, una settimana dopo la morte di Mariottini, alle 11.30 di mattina il ministro dell’interno Matteo Salvini ha pubblicato una foto su Twitter. Era seduto a un tavolo insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi e annunciava che sarebbe andato nel quartiere dove è morta la ragazza: “Ho raggiunto d’urgenza il Comitato ordine e sicurezza pubblica di Roma e poi andrò a San Lorenzo con un pensiero a Desirée. Una ragazza di 16 anni non può morire stuprata così in un quartiere ricettacolo di criminali e spacciatori. Vado a vedere di persona”.

Un’ora dopo il ministro era in diretta su Facebook da via dei Lucani, ma ad aspettarlo ha trovato un gruppo di studenti, di attivisti e di abitanti del quartiere che gli hanno impedito di raggiungere il civico 22. “Sciacallo, sciacallo”, hanno gridato le attiviste del movimento femminista Non una di meno, che si riunisce spesso proprio a San Lorenzo, vecchio quartiere operaio e poi roccaforte della sinistra extraparlamentare romana.

“Fuori Salvini dai quartieri”, hanno urlato le universitarie. Un anziano ha sventolato una bandiera dell’Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi). Una cinquantina di telecamere erano fisse sul ministro, mentre la polizia e le guardie del corpo gli hanno creato un cordone di sicurezza intorno per impedire ai manifestanti di toccarlo. “La violenza non ha passaporto, vattene Salvini che lucri sopra un morto”, hanno continuato le ragazze, mentre il vicepremier è stato costretto ad andarsene, promettendo di schierare più polizia nel quartiere e di tornare con la ruspa. In realtà è tornato un paio d’ore dopo, senza annunciarlo, per il timore di essere ancora contestato.