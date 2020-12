Che questi siano gli anni del fungo lo ha spiegato bene Merlin Sheldrake nell’Ordine nascosto e anche Anna Tsing in The mushroom at the end of the world, in cui narra le meraviglie del fungo matsutake, che nasce nei luoghi disastrati dall’uomo. E curiosamente parla di funghi una delle canzoni più eleganti del Quadro di Troisi, duo composto da Donato Dozzy ed Eva Geist. Il brano, intitolato Beata, fa così: “Hai mai pensato cosa fanno nelle foreste i funghi, sono un’altra specie, portano equilibrio nell’intero ecosistema”. Grazie a questo passaggio l’album omonimo del duo di pop d’avanguardia, che rimanda alla migliore tradizione italiana degli anni ottanta, aiuta a capire che forse le metafore e i concetti che abbiamo usato per inquadrare la nostra nostalgia in ambito musicale stanno lasciando il passo ad altro.