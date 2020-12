Quando la tv via cavo statunitense Amc mandò in onda la prima puntata di Mad men, la serie ispirata alle agenzie pubblicitarie newyorchesi degli anni sessanta, era l’estate del 2007 e nei locali e negli uffici americani non si fumava già da cinque anni. L’episodio si chiamava Fumo negli occhi e parlava di una campagna promozionale per la Lucky Strike. Nel corso della puntata, ovviamente, tutti i personaggi fumavano moltissimo.

A vederla era inevitabile provare un senso di nausea: in quegli anni, il salutismo era diventato pervasivo e associato a nuove connotazioni morali, come se nell’essere sani ci fosse una specie di integrità etica. Non un’idea originale, ma mai tanto pubblicizzata come a partire dagli anni duemila, con la continua ricerca di integratori superenergetici dai poteri quasi esoterici, e con l’affermazione di una generazione di ventenni che invece di industriarsi a trovare nuove forme per stare sempre peggio – vedi gli slacker degli anni novanta –, si industriava a trovare nuove forme per stare sempre meglio, sostituendo le tossicodipendenze nichiliste con quelle new age.

È stata una trasformazione sociale che si è perfezionata negli ultimi vent’anni, fino al trionfo dell’atleishure e alle tenute da fitness sfoggiate anche per svolgere regolarissime attività quotidiane, in un percorso di addomesticamento alla buona salute che spesso ignora i costi sociali e personali richiesti dall’essere sani, e alle ambigue intersezioni tra yoga, mindfulness e vere e proprie forme di paralisi sociale (il tema della lotta per il cambiamento interiore a prescindere da quello esteriore va avanti almeno dagli anni sessanta e vive di ramificazioni infinite, basta osservare l’improbabile sodalizio tra hippie e neonazi in chiave no mask, o il cinismo di alcuni yogini affaristi).

L’imperativo dell’essere sani

All’improvviso, era come se lo straight edge (niente droga, alcol, tabacco e spesso anche niente sesso occasionale) praticato da tanti musicisti in ambito emo ed hardcore, nel tentativo di trovare forme di mascolinità meno tossiche e aggressive opposte al machismo rocker e violento – un approccio spesso legato al sostegno alle cause ambientaliste e delle minoranze –, fosse diventato la struttura dominante, ma senza quella consapevolezza politica e senza un genuino interesse per la comunità, assumendo invece connotazioni repressive e sinistre, tendenzialmente individualiste.

Senza saperlo davvero, gran parte del pubblico che quell’estate guardava Mad men era finito in un gorgo giudicante per cui le abitudini alimentari e gli stili di vita dei suoi protagonisti facevano schifo. Sempre in quel periodo, era plausibile che chi ascoltasse Amy Winehouse, pur apprezzandola come musicista, tendesse a ridicolizzarla a prescindere dal suo talento, perché si pensava che i suoi comportamenti facevano altrettanto schifo.

Nell’estate del 2007, mentre Don Draper si imponeva come reincarnazione perfetta del maschio americano gatsbiano e disperato, Amy Winehouse finiva sulle copertine dei tabloid con le ballerine insanguinate ai piedi e i graffi su tutta la faccia. Non era una punk fuori tempo: pure negli anni settanta la sua figura sarebbe stata massacrata e commercialmente sfruttata – basta pensare a Sid Vicious e al trattamento riservato a Nancy –, e la sua sofferenza non avrebbe trovato un contesto in grado di saperla leggere meglio, ma forse sarebbe apparsa meno aliena.

Nella vita di Amy Winehouse c’era una sua personale ideologia della ferita e un rifiuto nettissimo dell’”essere sani” che a Londra stava diventando imperante, ragion per cui molti dei suoi coetanei la trovavano ridicola e molesta. Amy Winehouse viveva e operava in un contesto in cui di lì a poco la sua stessa esistenza sarebbe diventata inimmaginabile, e forse non a caso aveva un rapporto molto intimo con i girl groups prodotti da un uomo poco raccomandabile come Phil Spector, che cantavano spesso di un amore fatale, arreso e fuorilegge; tutti temi poco compatibili con il femminismo empowered in crescita. Per sentirsi immaginabile e difendersi doveva andare indietro nel tempo.

La patina retrò

Le storie di alienazione maschile raccontate in Mad men, così come i testi spudoratamente romantici di Amy Winehouse, erano protetti dalla patina retrò. Mad men era una serie dall’ambientazione nostalgica perfetta, e poteva suscitare due effetti. Il suo modo di raccontare il sessismo sul luogo di lavoro, la subordinazione delle segretarie, l’adulterio, la discriminazione etnica e la mascolinità patriarcale, essendo appunto vintage, non attirava grosse critiche. Era una questione di verosimiglianza storica, di contestualizzazione.

E così, come tanti prodotti retrò riportati in auge in quegli anni, Mad men era fondamentalmente innocua, e le critiche sulla mascolinità problematica venivano neutralizzate sul nascere. Le stesse ragazze che oggi troverebbero improponibile un personaggio come Roger Sterling, tredici anni fa non facevano che venerarlo, anche perché era seducente e scritto benissimo, programmato per disinnescare la sua oscenità con l’ironia.

Il femminismo diffuso stava già cominciando a essere una realtà, la necessità di sfidare certe narrazioni imperanti pure, ma all’epoca la critica si riversava più su certi comportamenti individuali, su un certo malessere dato dall’abuso di sé, dallo spreco della propria vita. Erano già tutti infelici, che senso aveva infierire su quei personaggi dicendo che erano pure sbagliati? Quegli Stati Uniti forse non piacevano più, ma venivano accettati come un fatto, così come Cheever e Updike avevano ancora ragione di essere letti senza essere confutati neanche per un secondo (anche perché a scrivere gli articoli di critica culturale che hanno fatto la fortuna di serie come Mad men erano fondamentalmente gli eredi di quel mondo, che si sentivano poco minacciati. Oggi, con redazioni in cui ci sono più donne, le recensioni allo show sarebbero diverse: Mad men resterebbe il capolavoro che è, ma forse verrebbe letto con una maggiore vivacità di pensiero).

Lo straniamento

Per certi aspetti, così come Amy Winehouse era un’aliena con tutta quella disinvoltura nel mostrare il suo sangue e la sua tossicodipendenza dall’eroina, anche certe parti di Mad men erano aliene, e questo era il secondo effetto perturbante della serie: lo straniamento. L’affettività egocentrica esibita da Don Draper e Roger Sterling era perfettamente riconoscibile nel passato e nel presente, mentre certe abitudini sembravano di fantascienza.

Vedere tutte quelle sigarette, quell’alcol, quell’eccesso smodato in ogni cosa, suscitava una risposta fisica acuta negli spettatori, un disorientamento ai limiti dell’incredulità. Per farla breve, era quasi impossibile credere che quello stile di vita fosse stato possibile; che l’autodistruzione individuale avesse avuto dei margini così riconosciuti e accettati. Negli anni in cui è uscita Mad men c’era ancora una forte tolleranza per chi parlava male e pensava male – si poteva dire nigger con la scusa di citare una canzone rap, ed essere omofobi, razzisti e misogini con la scusa dell’ironia, il tutto senza troppi strascichi –, mentre c’era una crescente forma di disagio per alcune pratiche considerate indesiderabili. Si poteva fare schifo in alcuni modi, ma non in altri.

Il malessere suscitato da quei costumi e da quella smodatezza (per certi aspetti è stata una serie sui grandi disturbi alimentari, e in cui nessuno faceva sport) è lo stesso effetto che può suscitare oggi la visione di una grossa bistecca semicruda mangiata con gusto all’interno in una pubblicità, una visione capace di mettere in difficoltà anche chi non è vegano e chi non ha ridotto particolarmente il proprio consumo di carne: c’è una crescente consapevolezza che fa precipitare certe sequenze realistiche nel racconto di genere, pertinenti all’horror e alla fantascienza appunto.