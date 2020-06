Diceva Alberto Savinio che la retorica in Italia è ubiqua, e che in questo disgraziato paese perfino la guerra si può fare, si è fatta, per retorica. I tempi cambiano, si addolciscono, e per fortuna nel 2020 l’Italia non si mette più a fare la guerra, ma è chiaramente per retorica che gli studenti italiani faranno, anche quest’anno, l’esame di stato in presenza.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) aveva dato parere contrario, naturalmente al modo in cui si è contrari (o favorevoli) in Italia, cioè non scrivendo chiaro e tondo che “è meglio non farne nulla”, o che “è preferibile fare gli esami da remoto”, ma argomentando quanto segue: “Il Cspi, raccogliendo la forte preoccupazione del mondo della scuola per la situazione sanitaria di emergenza in cui versa il paese e, consapevole che la situazione non potrà essere mutata nei prossimi mesi, secondo quanto chiarito dalle autorità sanitarie, ritiene indispensabile l’emanazione urgente di un protocollo di sicurezza nazionale stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto nell’esame di stato e degli alunni. In assenza di tale protocollo o nell’impossibilità di poterne applicare le prescrizioni ritiene indispensabile prevedere con immediatezza la realizzazione a distanza di tutte le operazioni d’esame”.

Detto più chiaramente: 1) c’è una ragionevole preoccupazione; 2) non c’è motivo di pensare che a giugno tutti i problemi saranno risolti e che la ragionevole preoccupazione venga meno; 3) il “protocollo di sicurezza nazionale”, qualsiasi cosa significhi, non c’è, ergo sarà bene che gli studenti continuino a starsene a casa, e da casa diano l’esame (così si fa del resto per l’esame della scuola secondaria di primo grado, così si fa per gli esami di laurea).