La favorita di Lanthimos getta una nuova luce su sesso e potere

Ho sempre pensato di essere femminista. Forse più per istinto che per una posizione ideologica elaborata: sono semplicemente convinto che le donne debbano avere le stesse possibilità degli uomini. E che più donne al potere siano sempre una buona cosa, a prescindere dal loro orientamento politico. Nei giorni immediatamente successivi al voto per la Brexit, per esempio, vivevo nel Regno Unito e, nonostante il caos in cui era piombato il paese, esultavo segretamente all’idea che a fronteggiarsi per la successione al premier David Cameron fossero due donne. Due conservatrici, di cui non condividevo quasi nessun contenuto politico e che di base mi erano anche abbastanza antipatiche, ma che erano comunque donne. E questa era una buona cosa. Quando poi la trionfatrice Theresa May ha dovuto trovare un terreno comune con la prima ministra scozzese, cercare un’alleanza con la leader del partito nordirlandese o correre a Berlino a negoziare con la cancelliera tedesca, io ero in estasi davanti a tutte queste donne che tenevano in mano il futuro dell’Europa. Anche se era un futuro tutt’altro che roseo.

Di recente ho avvertito lo stesso sentimento femminista guardando La favorita, la nuova commedia nera di Yorgos Lanthimos. Con un’interpretazione che le è già valsa un Golden Globe e la piazza in pole position per gli Oscar, l’attrice britannica Olivia Colman entra nei panni della poco nota regina Anna Stuart, salita al trono all’inizio del settecento, di cui Rachel Weisz ed Emma Stone, entrambe in forma artistica smagliante, interpretano le due favorite. Una buona cosa di questi tempi

Senza soffermarmi sulla trama, che trasporta lo spettatore su una giostra inquietante ed esilarante da cui non vorrà più scendere, quello che ho trovato davvero interessante del film è la descrizione del rapporto tra potere e sesso consumato in ambito esclusivamente femminile. Le tre protagoniste comandano, decidono, fanno e disfano la politica del regno a loro piacimento mentre i personaggi maschili sono relegati quasi a semplici spettatori, condizione per altro aggravata dalla moda dell’epoca che puniva gli uomini con enormi parrucche bianche e vaporose, e un trucco da marionetta. A decidere le sorti del paese, proprio come nel Regno Unito uscito dal voto per la Brexit, sono tutte donne. Imperfette, spietate, politicamente opportuniste e non particolarmente simpatiche, ma comunque donne.

