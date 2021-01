Siamo una coppia eterosessuale non monogama, bisessuale e avventurosa, abbiamo un figlio adolescente e viviamo in Europa. Per noi non è particolarmente difficile trovare e sperimentare cose nuove e interessanti a letto. Un problema però ce l’abbiamo, e va peggiorando. Fare sesso quando nostro figlio a casa è, come dire, un po’ disagevole. Non possiamo fare rumore, non possiamo guardare porno, non possiamo vederci in cam con altre persone, non possiamo fare nulla di complicato o che richieda tempo, come usare corde o dildi indossabili, fare sesso a quattro e quant’altro. Non possiamo nemmeno scopare nella doccia. Quando era piccolo potevamo negare in modo plausibile, ma gli adolescenti sanno esattamente cosa fanno mamma e papà sotto la doccia insieme. È imbarazzante, e fa passare la voglia a entrambi. E non è frutto della nostra immaginazione. Nostro figlio ci ricorda spesso che sente tutto quello che succede in casa. Prima lo facevamo spesso fuori, nei locali o a casa di altre persone. E lui aveva gli allenamenti, si fermava a dormire dagli amici, andava in vacanza dai nonni e quando non c’era potevamo fare i nostri comodi in casa. Ora tutto questo non c’è più, e ormai da quasi un anno. Ci piace molto fare sesso tra di noi, ma ultimamente dobbiamo limitarci a delle sveltine silenziose diurne mentre lui fa didattica a distanza, o a quelle rare sere in cui è più stanco di noi e va a letto per primo. Quasi un anno così. C’è molta meno gente disposta a incontrare, i locali sono chiusi e viaggiare è da irresponsabili. Insomma, prima di immergerci in un nuovo anno nel quale la situazione non sembra destinata a cambiare granché, hai qualche consiglio?

–Cabin Fever

Se è vero che molti adolescenti ostentano disgusto all’idea che i genitori scopino, CF, qualche piccolo indizio tangibile/udibile che tra mamma e papà - o tra papà e papà, o tra mamma e mamma, o tra genitore non binario 1 e genitore non binario 2 - c’è ancora attrazione è anche, per altri versi, rassicurante. Perché se i tuoi genitori scopano ancora, significa che si piacciono ancora. E se si piacciono ancora vuol dire che non devi preoccuparti che si lascino, gettando il tuo mondo nel caos. Sentire i genitori che scopano, insomma, può non essere confortevole, ma può essere confortante.

Se però voi, un po’ come i coniugi Birch di Big mouth,proprio non riuscite a sopportare il disgusto di vostro figlio - se il rischio che lui senta papà farsi scopare con un dildo e mamma farsi sfondare in cam ammazza l’erezione a te e deumidifica lei - allora, finché dura la pandemia, dovrete rassegnarvi alle sveltine. Il che significa che voi non scoperete nei locali e lui non dormirà dalla nonna per almeno altri sei mesi, CF, se non di più.

Allargando l’inquadratura…

Parliamo tanto dei genitori che danno di matto se i figli si masturbano e di quelli che vanno in crisi quando da adolescenti gli chiedono dei contraccettivi e che li fanno vergognare perché sono gay, kinky, sessualmente attivi o anche solo dotati di istinti sessuali. Se è vero che un genitore stronzo non può trasformare un figlio gay in etero, né fargli passare i gusti kinky, né disattivarlo se sessualmente attivo, può comunque procurargli danni reali e duraturi. Tu e tua moglie avete molte meno probabilità di riportare danni permanenti per la reazione eccessiva di un adolescente schifato dal sesso - il disgusto di vostro figlio è solo una fonte d’inibizione temporanea - e per risolvere il problema non dovrete andare in terapia, bensì aspettare che si decida a crescere e che si tolga dai coglioni.

Nel frattempo, CF, fatevi pure quelle lunghe docce insieme. E se il figlio obietta - se prova a farvi vergognare - voi ricordartegli che la porta di casa non è inchiodata, e che non sentirà proprio niente se va a farsi una cazzo di passeggiata.