Dopo la morte di Aretha Franklin, Chaka Khan è probabilmente la più grande cantante soul vivente. Definirla solo una cantante soul però è riduttivo: Khan è una cantante jazz, rhythm and blues, pop e funk. Soprattutto funk. “Il funk è una forma percussiva di rhythm and blues che enfatizza il groove”, scrive il critico Tony Bolden nel suo libro Groove theory. “Gli ascoltatori entrano in sintonia con la melodia e la pulsazione ritmica della musica. Rimangono avvinti o immersi psicologicamente, ed esprimono gioia ballando o con altre forme di movimento”. La gioia del funk, la sua evidente carica sessuale e la sua forza liberatoria, Chaka Khan le esprime con la voce, una delle più inconfondibili e potenti della storia della musica afroamericana. La sua voce si appoggia sul groove, salendo sempre più in alto ci vola sopra e, alla fine, lo usa come àncora per tornare sulla terra, anzi sulla pista.

Solitamente Chaka Khan è descritta come una forza della natura, un talento naturale e selvaggio, indomabile come la sua chioma. Il suo stesso nome d’arte, Chaka, in lingua yoruba significa “donna di fuoco”. E spesso sono i critici e i fan bianchi che amano descriverla come questa esotica, indomita creatura. Peccato che non facciano i conti con la consapevolezza che Chaka Khan ha sempre avuto del contesto storico e politico in cui lavorava e in cui creava. Altro che talento selvaggio, altro che istinto: Khan è stata attiva nel movimento delle Black Panther fin da adolescente, ha studiato, ha marciato, ha curato un programma di colazioni gratuite per i figli degli attivisti, ed è sempre stata una militante per i diritti civili e una femminista radicale. Tanto radicale che ben presto si è allontanata dalle Black Panther perché, sorpresa, la marginalizzavano in quanto donna.

La militanza aveva dato autodeterminazione e forza a Chaka Khan, che ha deciso di cantare per incoraggiare la sua comunità, per comunicare un’idea di forza e di riscossa. “La mia identità di cantante mi ha aiutato a mandare un messaggio di emancipazione senza neanche doverlo esplicitare nelle parole delle canzoni”, ha detto in un’intervista del 2007 con la critica e scrittrice LaShonda Katrice Barnett.

Fin dal suo debutto con il gruppo funk multietnico Rufus, diventato presto Rufus featuring Chaka Khan, Khan ha fatto attivismo anche solo uscendo sul palco, guidando una band di soli uomini, spesso vestita in modo molto succinto e scandaloso anche per i permissivi anni settanta. Che, ricordiamolo, erano permissivi solo per certe categorie di persone e in determinati contesti socioculturali, non certo per le donne nere. Nelle sue canzoni Chaka Khan non ha mai parlato (se non molto di rado) della situazione dei neri in America ma ha preferito usare la gioia, il godimento, come unico criterio e obiettivo poetico. La gioia di un canto potentissimo, capace di essere cristallino e intonato o libero d’improvvisare come un solista jazz. Khan ha più volte detto che i suoi veri insegnanti di canto sono stati la tromba di Miles Davis e il sax di Charlie Parker.