Lucy, dal suo chiosco di “aiuto psichiatrico”, gli consiglia di organizzare una recita per ritrovare il contatto con lo spirito delle festività. Si susseguono delusioni, frustrazioni, piccoli traumi e brutte figure fino a un finale corale in cui tutti (Snoopy compreso) cantano intorno a un grande albero decorato. Ancora oggi il cartone stupisce per delicatezza, intelligenza e ironia. Senza la nobile discendenza da personaggi trasversali e complessi come i Peanuts è difficile immaginare certi film della Pixar, così capaci di parlare a generazioni molto lontane tra loro.

È il 9 dicembre del 1965 in un sobborgo qualsiasi degli Stati Uniti. Fuori nevica e alla tv, tenuta a volume basso, si susseguono le notizie sulla guerra del Vietnam. Poco più di una settimana prima decine di migliaia di persone, dopo aver picchettato la Casa Bianca, avevano marciato verso il monumento a George Washington. Alla radio, accesa nella stanza di un teenager al piano di sopra, passano Like a rolling stone di Bob Dylan e (I can’t get no) Satisfaction dei Rolling Stones. Il mondo sta cambiando e sta cambiando anche il Natale perché stasera va in onda un cartone animato che terrà tutti attaccati alla tv: i grandi indaffarati a impacchettare regali, i bambini alle prese con le loro recite e gli ultimi compiti, e gli adolescenti che ascoltano gli Stones chiusi nella loro cameretta.

Come la recita di Charlie Brown, anche questo speciale televisivo nasce da un fallimento. L’idea di realizzare un documentario sui Peanuts risale all’inizio degli anni sessanta, quando le strisce di Schulz hanno cominciato a essere veramente famose. L’idea iniziale del produttore televisivo Lee Mendelson è quella di realizzare un filmato sulla vita quotidiana di Charles M. Schulz con pochi minuti di inserti animati e una colonna sonora jazz appositamente commissionata a Vince Guaraldi, la cui Cast your fate to the wind era stata un buon successo radiofonico nel 1962.

Il documentario viene realizzato, la musica di Guaraldi viene scritta e arrangiata ma Mendelson scopre che nessuna rete televisiva è interessata a comprarlo e a trasmetterlo. Quando, nell’aprile del 1965, i Peanuts finiscono sulla copertina di Time la Coca-Cola company chiama Mendelson ed esprime un tiepido interesse nello sponsorizzare qualcosa sui Peanuts e, alla fine, chiede uno speciale a cartoni animati di mezz’ora per Natale. Mendelson, senza rendersi del tutto conto che realizzare un prodotto del genere nel 1965 in soli sei mesi era una missione quasi impossibile, accetta. Chiama di corsa Schulz e Guaraldi e li convince a mettere mano ai disegni e alle musiche che a questo punto però dovranno avere un tema natalizio.

Per il musicista jazz si tratta d’improvvisare sulla musica che aveva già composto e aggiungere qualcosa di espressamente natalizio. Nonostante il poco tempo a disposizione Guaraldi mette insieme uno degli album di Natale più piacevoli e intelligenti della storia, per lo più disastrata, dei cosiddetti holiday album. E in più riesce anche a piazzarci uno standard natalizio: la sua Christmas time is here (con un testo scritto in fretta e furia da Mendelson) è diventata un classico riseguito da chiunque: dai R.E.M. ad Alicia Keys, passando per Rosemary Clooney e Mel Tormé.

Anche l’arrangiamento cool jazz della carola natalizia O Tannenbaum è un pezzo di bravura, con il suo accordo appena accennato e quasi impressionistico di Jingle bells alla fine, e Per Elisa, la celebre bagatella di Beethoven, fa capolino direttamente dal repertorio di Schroeder, il piccolo pianista dei Peanuts. Linus & Lucy è uno dei brani recuperati dal vecchio documentario mai uscito ed è forse quello che meglio descrive la sensibilità di Vince Guaraldi per la descrizione dei personaggi.

Alla vecchia carola What child is this Guaraldi interpola il tema, celeberrimo, dell’antica melodia popolare Greensleeves. Nella versione vocale di Christmas time is here e in Hark the herald angels sing si sente il coro di bambini della chiesa episcopale di San Rafael, in California, poco lontano dagli studi di Los Anglese dove Guaraldi stava registrando nell’autunno del 1965. L’indicazione di Guaraldi è che il coro deve cantare perfettamente ma suonare sempre come un gruppo di bambini.