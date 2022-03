È da poco cominciata la quarta stagione della serie tv La fantastica signora Maisel su Amazon Prime, la storia di una perfetta mogliettina ebrea newyorchese che, nei primi anni sessanta, molla tutto per fare la comica in bar scalcinati. Le quattro puntate che ho visto non sono scoppiettanti come le precedenti ma ambientazione, costumi, personaggi e dialoghi rimangono meravigliosi, quindi non mi lamento. Anche la colonna sonora, che mescola successi statunitensi dell’epoca con canzoni più recenti, è notevole e un nome che ricorre è quello di Rosemary Clooney. Non solo si sentono le sue canzoni (nella quarta stagione la canzoncina per bambini Fuzzy Wuzzy nella scena del finto compleanno di Ethan, il figlio della protagonista) ma spesso viene nominata come quintessenza dell’intrattenitrice famosa e di classe.

Rosemary Clooney (1928-2002), in caso ve lo stiate chiedendo, è parente dell’attore George Clooney. George è figlio di Nick Clooney, noto giornalista televisivo e fratello di Rosemary, che dunque era sua zia. Rosemary Clooney comincia a cantare con la sorella Betty negli anni quaranta e diventa presto una star: recita accanto a Bing Crosby e Danny Kaye nel film White Christmas, ha un suo popolarissimo show televisivo con l’orchestra di Nelson Riddle e canta con chiunque, da Marlene Dietrich a Frank Sinatra. La canzone Mambo italiano era stata scritta per lei nel 1954 e nel 1956 diventa famosa anche in Italia ripresa da Carla Boni. Insomma nei primi anni sessanta Rosemary Clooney è pura aristocrazia hollywoodiana: vive a Beverly Hills nell’enorme casa che fu di George e Ira Gershwin. Eppure la sua vita personale è turbolenta: proprio nel 1964 si risposa con l’ex marito, l’attore e regista portoricano José Ferrer. I due si lasceranno definitivamente nel 1967 e Clooney entrerà in un lungo periodo di buio artistico, tra depressione e dipendenza da alcol e psicofarmaci. Il 1964 è dunque per lei un anno di passaggio, l’anticamera di un decennio decisamente duro.

Sarà per questo che il suo album Thanks for nothing ha qualcosa di stridente e allo stesso tempo di estremamente affascinante. Seguendo la moda lanciata nel 1955 da Frank Sinatra con lo splendido In the wee small hours, Thanks for nothing è un concept album, ovvero una scelta di canzoni riarrangiate e interpretate ad hoc per parlare di un tema preciso: in questo caso: la delusione di un amore finito. Il titolo Thanks for nothing si potrebbe tradurre con “E allora grazie tante!”, come per dire ecco, guarda per colpa tua come mi sono ridotta. Basta una rapida occhiata alla copertina: Rosemary Clooney non è più la sorridente e rassicurante interprete di canzoni swing per grandi e piccini, è una donna matura, che guarda verso lo spettatore con espressione dura, sigaretta in una mano e una coppa di champagne sul tavolo accanto a un tovagliolo bianco appallottolato. È vestita e pettinata per la serata, ma chiaramente è rimasta sola.