I grandi sognatori della scrittrice statunitense Rebecca Makkai, uscito quest’anno per Einaudi, è un ambizioso romanzo sull’impatto che la crisi dell’aids ha avuto su un’intera generazione. È ambizioso perché le sue 536 pagine ricordano Guerra e pace con il loro continuo passare da una grande storia universalmente condivisa alle piccole storie di una folla di protagonisti, giovani avvocati, attivisti e creativi gay della Chicago di metà anni ottanta. I grandi sognatori è il racconto corale di una crisi, di una mostruosa ingiustizia sociale e di una presa di coscienza collettiva, ma soprattutto, con la sua narrazione in bilico tra gli anni ottanta e il 2015, fa luce sulle cicatrici che l’emergenza dell’aids ha lasciato sui corpi e sulle vite di chi è sopravvissuto.

Mentre lo leggevo quest’estate mi è tornato in mente Red hot + blue, una compilation del 1990 di pezzi eseguiti da vari artisti per raccogliere fondi a favore delle persone colpite da un’infezione che i mezzi d’informazione di tutto il mondo continuavano a chiamare “la peste dei gay”. Red hot + blue non era We are the world. Non era un generico charity album grondante buoni sentimenti e pieno di untuosi richiami alla generosità. Gli artisti che sceglievano di aderire al progetto si esponevano personalmente. Il 1990 è stato l’anno peggiore della crisi ma anche quello in cui le associazioni lgbt di tutto il mondo hanno fatto sentire più forte la loro voce. Silence = Death, “Silenzio = Morte”, si leggeva sugli striscioni delle tante manifestazioni. Negli Stati Uniti, ricordiamolo, si moriva di aids in casa, spesso da soli, abbandonati da famiglie e amici, perché le assicurazioni sanitarie si rifiutavano di coprire le spese mediche delle categorie cosiddette a rischio. “È stato come aver passato sette anni in trincea”, dice Fiona, una delle protagoniste del romanzo di Makkai, “solo che nessuno ti darà mai una medaglia”.

Red hot + blue è nata dal lavoro di John Carlin, un avvocato del mondo dello spettacolo, che a alla fine degli anni ottanta ha avuto la folle idea di realizzare una raccolta di canzoni di Cole Porter cantate dalle pop star del momento per raccogliere fondi da distribuire alle associazioni statunitensi più attive nel sostegno delle persone colpite dal virus dell’hiv. Da lì il nome della sua organizzazione non profit ispirato al titolo di un notissimo musical di Cole Porter del 1936, Red hot & blue. Oltre a essere il musical che conteneva la deliziosa canzone It’s de-lovely, Red hot & blue era la storia di un’esuberante ex manicure, Nails O’Reilly Duquesne, che s’inventava una lotteria benefica per la riabilitazione degli ex carcerati.

Quello che rende Red hot + blue un album memorabile e straordinariamente coeso per essere una compilation è proprio la scelta di Cole Porter, forse il compositore di canzoni più arguto, colto, geniale e profetico della storia dell’intrattenimento americano. È notevole come canzoni scritte tra gli anni venti e gli anni quaranta riescano a essere attuali e molto divertenti reinterpretate da rapper, cantautori e popstar dei primi anni novanta.

L’album si apre con I’ve got you under my skin che, affidata alla rapper Neneh Cherry, diventa una sorta di prologo. Si parte con un rap in cui Cherry parla di un virus che si propaga con la velocità di un battito di ciglia e che potrebbe annidarsi “under the skin”, sotto la pelle di ciascuno di noi senza che ne accorgiamo. Quella che cantata da Frank Sinatra era una sensualissima canzone d’amore diventa un inno al sesso sicuro. Neneh Cherry mantiene pochissimo del testo originale concentrandosi su un verso di Cole Porter in particolare: “Use your mentality, wake up to reality”, Usa la testa e svegliati.