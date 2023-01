Il sentire comune riguardo a Rudebox, il settimo album di Robbie Williams, trapela della sua biografia Reveal, scritta nel 2017 dal giornalista britannico Chris Heath che ha passato un lungo periodo con lui e la sua famiglia. Un giorno Williams nella sua casa di Los Angeles (città in cui ha scelto di abitare dal 2006) si lamenta con la moglie (l’attrice Ayda Fields) del fatto che la loro bambina lo stava respingendo. La moglie gli risponde fulminea: “Forse ha sentito Rudebox”.

Rudebox arrivava dopo una serie di successi che, sorprendentemente, avevano visto l’ex Take That di Stoke on Trent diventare, nel Regno Unito, una pop star di prima grandezza tra la fine degli anni novanta e i primi duemila. Fino a Rudebox sembrava che nulla potesse fermare Robbie e lui, che non ha mai nascosto la sua indole paranoica e psicologicamente fragile, sapeva che il momento del crollo sarebbe arrivato presto. Anzi, quasi lo aspettava con trepidazione.

Come un principe Harry proletario, anche Robbie Williams è cresciuto sotto lo scrutinio e il giudizio della stampa scandalistica britannica. A differenza di Harry però non aveva una famiglia reale a cui addossare tutte le colpe: sua madre gestiva un pub al piano inferiore della loro casa e lui aveva solo avuto la fortuna di essere pescato a un’audizione che lo avrebbe reso parte di una delle boy band più famose del mondo.

A differenza di Harry, Robbie ha solo se stesso da incolpare per la sua vita incasinata e i due libri con Chris Heath (Feel e il già citato Reveal) sono il trionfo dell’arte molto britannica dell’autoflagellazione. Se il principe Harry nel suo libro cerca di uscirne bene (la colpa è sempre degli altri: dei tabloid, del padre, della nonna, della corona inglese fino a Enrico VIII), Robbie sembra dire, in ogni riga dei sue due libri, eccolo qua quel coglione del Take That, l’alcolista, il falso magro, l’incapace, la star che ogni sera, prima di andare in scena, sa che quella sarà la volta buona in cui un attacco di panico stroncherà la sua carriera. Robbie Williams è irresistibile perché mette in gioco le sue fragilità e perché quella che porta sul palco è la caricatura, a volte molto divertente a volte un po’ tragica, di una pop star.

Robbie Williams ha sempre avuto bisogno di un partner per dare il suo meglio. Nei suoi due libri è stato Chris Heath (già brillante biografo dei Pet Shop Boys) e nei suoi album più famosi e più amati è stato il musicista, autore e produttore Guy Chambers, che con lui ha realizzato pezzi di grande successo come Angels, Let me entertain you, Millennium e Rock dj. Basta ascoltare Feel, forse la canzone migliore dell’intera carriera di Williams, per capire a che livello d’intimità, sia artistica sia umana, erano arrivati i due lavorando insieme. Con Feel Chambers ha confezionato una canzone che solo Robbie poteva cantare. La decisione di Williams di separarsi da Guy Chambers può essere descritta solo come un autosabotaggio.

E infatti Rudebox, uscito poco dopo il non certo entusiasmante Intensive care (il suo primo album senza Chambers) è un disco ridicolo, imbarazzante, ma anche esaltante e folle proprio perché vede Robbie camminare sul filo senza rete. Ogni scelta, anche di produzione, di questo album è pericolosamente in bilico tra il geniale e il grottesco. Quando esce il primo singolo, Rudebox, una produzione del duo Soul Mekanik che mescolava in modo astuto (e molto Pharrelliano) funk, hip hop ed electro old school, nel Regno Unito per Robbie Williams arrivano finalmente le stroncature che la parte più distruttiva di sé stava aspettando. Il tabloid The Sun non esita a definirla la canzone più brutta mai sentita e, a cascata, tutti i mezzi d’informazione giocano al tiro a segno sulla nuova immagine hip hop del cantante che, maldestramente, si era messo in testa di rappare.

Il video, girato dal fotografo di moda francese Sei Janiak non lo aiuta: Robbie, in tuta Adidas e con la faccia di uno che ha dormito troppo poco, sembra più uscito da Little Britain che da una crew di b-boy.

Il singolo è un fiasco ovunque tranne che in alcuni paesi forse meno avvezzi alla cultura hip hop e meno interessati alla canzone pop come oggetto dotato di un suo senso: Germania, Svizzera, Turchia e, ovviamente, Italia. Peccato perché musicalmente, come citazione manierista e manierata delle produzioni di Pharrell Williams, è anche carino.