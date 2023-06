Dominique, uno dei personaggi del romanzo, è un’attivista lesbica che si trasferisce negli Stati Uniti per seguire un’amante in una comune separatista in mezzo al nulla. Quando le compagne, tutte nordamericane, sentono il suo accento britannico non credono alle loro orecchie: una donna nera può parlare così? Può parlare con un accento non solo europeo e snob, ma simile a quello dei bianchi, discendenti diretti di oppressori e schiavisti? Non è che questa compagna inglese è arrivata qui carica di razzismo interiorizzato? L’idea che una donna nera, lesbica e femminista radicale come loro potesse essere anche inglese non le sfiorava nemmeno.

Le loro origini sono le più diverse: c’è chi ha un genitore o un avo nigeriano, chi caraibico, chi camerunese, chi somalo. Ma soprattutto sono molto diverse le loro vite e le loro occupazioni: ci sono Amma, regista teatrale con sua figlia Yazz, studente e attivista; Carole, ambiziosa donna in carriera, e Bummi, sua madre, che faceva le pulizie negli uffici; Shirley che fa l’insegnante; Hattie, una novantacinquenne che coltiva la terra nel nord del paese; e Megan/Morgan persona non binaria alla ricerca della propria identità. L’obiettivo di Evaristo è far vedere quanti modi diversi esistono di essere donne e nere in un paese come il Regno Unito, fuori da qualunque stereotipo e pietismo.

La scrittrice britannica Bernardine Evaristo nel 2019 ha vinto il Booker prize con un romanzo intitolato Ragazza, donna, altro , edito in Italia da Sur. Evaristo era rimasta colpita da quanto le donne nere, in particolare quelle britanniche, fossero poco rappresentate nella letteratura del suo paese e ha scritto un romanzo in cui s’incrociano le storie di dodici donne afrodiscendenti nate e cresciute nel Regno Unito.

È esattamente la stessa cosa che, nel 1989, aveva notato la cantante britannica Caron Wheeler, quando due canzoni che aveva scritto, arrangiato e cantato con il gruppo londinese dei Soul II Soul erano entrate incredibilmente in classifica negli Stati Uniti. Keep on movin’ e Back to life (However do you want me) erano state due grandi hit, in Europa prima e negli Stati Uniti poi, e avevano fatto capire a molti che esistevano una scena musicale e una tradizione afrodiscendente anche fuori dei confini dell’ortodossia afroamericana.

I Soul II Soul non erano una band, erano un collettivo che funzionava come un classico sound system giamaicano: mc, rapper e cantanti si alternavano, improvvisavano, scrivevano e producevano senza una gerarchia precisa se non quella del flow. Keep on movin’, in particolare, era in origine una canzone house, anzi hip-house, come andava di moda in quegli anni in cui hip hop e dance cominciavano a ibridarsi, soprattutto negli Stati Uniti. La genialità di Wheeler era stata di rallentarla e trasformarla in un quasi-reggae che richiamava la tradizione tipicamente britannica del lovers rock, il reggae romantico e dolce cantato da donne che andava di gran moda negli anni settanta e ottanta tra i neri britannici della diaspora afrocaraibica.

Negli Stati Uniti, dove il suono della fine degli anni ottanta era il ritmo aggressivo e sincopato del new jack swing, Keep on movin’ è sembrata un’esotica e bizzarra novità. Caron Wheeler e Jazzie B dei Soul II Soul hanno fatto scoprire alle classifiche statunitensi che esisteva un altro modo di essere neri e un altro modo di fare musica da club. Mentre negli Stati Uniti il rap diventava sempre più gangsta e il pop, anche quello da classifica, si contaminava sempre di più con l’hip hop e il new jack swing, i Soul II Soul parlavano una lingua più internazionale e colta, piena di riferimenti al pensiero postcoloniale e alla diaspora di quella parte di mondo che gli imperialisti britannici chiamavano West Indies, le Indie occidentali.

Quando Wheeler lascia i Soul II Soul firma un contratto con la Emi per un album solista che esce appena un anno dopo il successo internazionale di Keep on movin’ e Back to life. L’album ha un titolo programmatico: UK Blak. La parola black scritta senza la lettera c è un omaggio alla scelta di un gruppo di aborigeni australiani che hanno volutamente cambiato la parola inglese in chiave anticolonialista. Era un modo per riappropriarsi di una parola che in bocca ai bianchi continuava ad avere connotazioni dispregiative. UK Blak dunque significa essere neri e britannici, consapevoli della propria storia diasporica e del suo peso culturale e sociale nel paese in cui si è nati.