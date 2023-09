Le radici musicali dei grandi gruppi synth pop britannici degli anni ottanta sono molto variegate: gli Omd e i Depeche Mode s’ispiravano a Kraftwerk e kraut rock, gli Human League guardavano a David Bowie e ai Roxy Music, i Soft Cell al protopunk newyorchese dei Suicide e al glam rock anni settanta, gli Eurythmics erano uniti dal loro amore per l’etichetta Motown. I Pet Shop Boys, arrivati al successo un po’ più tardi, a metà anni ottanta, hanno ispirazioni ancora diverse: loro partono dalla disco, dalla hi-nrg newyorchese di Bobby Orlando e dall’italo-dance. E in più hanno un altro aspetto che li differenza dalla maggior parte dei colleghi: un genuino interesse per il teatro musicale in ogni sua forma – musical, cabaret, opera lirica e operetta.

Elementi di teatro musicale sono presenti in diverse loro canzoni fin dai primissimi tempi. Jealousy, uno dei primi pezzi che Chris Lowe e Neil Tennant scrissero insieme come Pet Shop Boys, è in tutto e per tutto uno showtune, un pezzo da musical: lunghe strofe con un crescendo drammatico che sfocia in una pomposa coda orchestrale ne fanno più un grande numero da fine atto che una canzone pop. Jealousy non era adatta ai loro primi album, tutti orientati sulla pop dance da classifica, quindi la tennero da parte per diversi anni. Al momento di inserirla nel loro quarto album, Behaviour, i Pet Shop Boys mandarono il pezzo a Ennio Morricone per farsi arrangiare la parte orchestrale. Lui scomparve per mesi e poi propose di lasciar perdere Jealousy e di scrivere insieme un altro pezzo. Spedì ai Pet Shop Boys un demo in italiano che, a detta di Tennant, “sembrava un pezzo di David Bowie del 1970” e loro lo trasformarono in un’ariosa e lunga ballata intitolata It couldn’t happen here, un altro ambizioso showtune che sarebbe diventato il pezzo principale di un loro costoso (e in verità non riuscito) progetto cinematografico.

Da Kurt Weill a Leonard Bernstein

I Pet Shop Boys hanno accarezzato per anni l’idea di scrivere musical per i teatri del West End. Nel corso della loro carriera hanno eseguito, alla loro maniera, pezzi di Bertolt Brecht e Kurt Weill (il cosiddetto secondo finale dell’Opera da tre soldi), del commediografo e compositore Noël Coward (Sail away) e del compositore Leonard Bernstein (Somewhere da West Side story). Quando hanno lavorato, nel 1988, al ritorno alla musica pop di Liza Minnelli hanno radicalmente reinventato per lei Losing my mind, un pezzo del grande autore di musical Stephen Sondheim. In più per i tour hanno sempre preferito rivolgersi a scenografi e costumisti provenienti dal teatro: per esempio per il Performance tour, nel 1991, hanno chiamato David Alden e David Fielding dalla Royal Opera house di Londra. Mi è capitato di vedere un loro allestimento del Serse di Händel che, in effetti, mi ha fatto chiedere se stessi vedendo un’opera barocca o un concerto dei Pet Shop Boys.

Nel maggio del 2001 il progetto di fare del teatro musicale si concretizza e all’Arts Theatre di Londra debutta Closer to heaven, il loro primo musical. Il libretto, scritto da Jonathan Harvey in collaborazione con Tennant e Lowe, è un concentrato di cultura pop fine anni novanta, tra megadiscoteche in cui la droga scorre allegramente (quella del momento era la ketamina), audizioni per boyband e piccoli drammi della gelosia pre-social network. Molte canzoni che furono scritte per il musical sono finite in forme diverse nell’album Nightlife: una tra tutte In denial, un duetto con Kylie Minogue in cui una ragazza incoraggia il padre a fare coming out.

Uno dei personaggi più memorabili di Closer to heaven è Billie Trix, un’attempata ex superstar della controcultura anni sessanta che fa la madrina e la vocalist nella discoteca in cui si svolge gran parte della storia. La parte era stata affidata all’attrice britannica Frances Barber (Prick up your ears e Sammy e Rosie vanno a letto), che grazie anche a un paio di canzoni memorabili rubò la scena al resto del cast. Friendly fire, in particolare, è una delle più belle canzoni scritte dai Pet Shop Boys e Barber, con la sua voce rauca e profonda, l’ha fatta sua con la ruvida tenerezza della miglior Marianne Faithfull. Neil Tennant ha più volte detto che la canzone gli arrivò in sogno. “Una notte”, racconta in un’intervista, “ho sognato David Bowie che mi cantava questo verso: ‘Sono sotto al fuoco amico / colpito per la causa fatale del rock n roll’”. Quell’embrione è diventato una canzone per Billie Trix, un manifesto della sua storia e della sua resistenza ai tempi che cambiano: “I critici hanno mentito su di me ma io li ho ignorati e sono sopravvissuta sotto al fuoco amico”.