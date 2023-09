Enola Gay è indubbiamente un pezzo pop, ma già nella sua scrittura ha qualcosa che non torna. È una hit radiofonica senza un ritornello cantato: quel riff di tastiera che tanto mi piaceva faceva da ritornello, ma non c’era nessuno a cantare. Andy McCluskey, il cantante e cofondatore degli Omd insieme a Paul Humphreys, canta solo i versi con quella voce distante e un po’ piatta così tipica di tanto post punk britannico e poi ammutolisce, si smaterializza proprio su quel ritornello così memorabile.

Uno dei miei primi ricordi musicali è il riff di Enola Gay, 45 giri della band synth pop britannica Orchestral Manoeuvres in the Dark (Omd). A dieci anni non sapevo che la canzone avesse lo stesso nome dell’aereo che sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima il 6 agosto del 1945. O meglio, qualche adulto me lo avrà detto visto che la canzone era popolarissima in Italia nel 1980, ma a me non interessava: quel suono elettronico mi sembrava arrivare dritto dal futuro, non dai libri di storia del novecento. In un certo senso quella canzone arrivava davvero dal futuro perché Enola Gay è stato il primo pezzo di grande successo a fare da cerniera tra il post punk più sperimentale e le classifiche dei dischi più venduti. Dalle nebbie della Manchester dei Joy Division alla trasmissione tv Pop Corn e dritta nel soggiorno di casa mia, a Roma, Enola gay arrivava con un buon anticipo rispetto alla scorpacciata di pop elettronico che sarebbero stati gli anni ottanta.

Enola Gay fu descritto come un pezzo contro la guerra, ma in realtà non lo era affatto: è una scheggia di quell’estetica post punk legata alla guerra fredda, un’estetica volutamente grigia, controllata e inespressiva, che presentava le cose in modo crudo e asettico, come su un vetrino da laboratorio. Enola Gay è sicuramente più vicina alle svastiche indossate dai punk che ai fiori nei fucili degli hippy: è un feticcio estetizzante svuotato di senso e usato solo per la sua forza evocativa, senza alcun giudizio di valore. E il fatto che sballonzoli su un irresistibile ritmo dance non fa che renderla ancora più straniante.

Tra Stockhausen e gli Abba

Gli Omd avevano già dimostrato, qualche mese prima, di essere più che capaci di scrivere un irresistibile pezzo pop quando, nel maggio del 1979, uscì il loro primo singolo Electricity. Il 45 giri fu un successo immediato: uno dei primi pezzi di pop elettronico ad avere un’ampia diffusione mainstream. I primi a esserne sorpresi furono proprio McCluskey e Humphreys, che si sentivano essenzialmente dei musicisti sperimentali e degli smanettoni che si costruivano da soli i loro rudimentali strumenti elettronici.

La loro origine era nel krautrock e nei Kraftwerk, la loro estetica era quella dei Joy Division per i quali in quel periodo aprivano i concerti, ma il pop radiofonico gli veniva facile, quasi in modo innato. “Musicalmente cercavamo di superare più limiti che potevamo”, ha detto Humphreys in un’intervista del 2020. “Un giorno durante una riunione alla Virgin un discografico ci ha detto: ‘Andiamo, ragazzi, siete Stockhausen o gli Abba?’. E io e Andy gli abbiamo risposto: ‘Non possiamo essere tutti e due?’”.

Il successo del primo album fu tale che l’etichetta glie ne chiese subito un secondo da far uscire entro natale e gli Omd dovettero mettere insieme Organisation in fretta e furia. Enola Gay era già pronta ed era stata esclusa dal disco di debutto perché considerata troppo leggera e gli altri pezzi erano per lo più abbozzi su cui i due musicisti si misero a lavorare di corsa. Il titolo stesso dell’album, Organisation, è un omaggio ai Kraftwerk che in una delle loro prime formazioni si chiamavano proprio così.