È stata spesso descritta come provocante e provocatoria, selvaggia, incorreggibile, difficile, matta… in realtà è sempre stata, e continua a essere, libera. Ed è questa sua libertà, che emana appena sale su un palco, non importa se da giovane o da vecchia, che in qualche modo disturba. Sì perché Loredana Bertè ha una particolarità: è un’artista amatissima ma ogni volta si deve riconquistare da zero l’amore e il rispetto del pubblico. Ogni volta sembra che debba farsi perdonare qualcosa, perché l’unica cosa che non le è mai stata perdonata davvero è la sua libertà. Una donna libera (libera d’invecchiare come vuole, di dire quello che vuole come vuole, di essere brutta o di essere sexy, di cantare o di non cantare) fa ancora paura. Fateci caso: quanti ritorni ha avuto Loredana Bertè? Quante volte è stata data per finita? Quante volte si è parlato di lei al passato come se fosse morta? E quante volte ha dovuto dimostrare di esserci ancora?

Loredana Bertè, che quest’anno torna al festival di Sanremo con la canzone Pazza, è una delle più importanti interpreti, autrici e pop star della canzone italiana. Forse è stata la prima nel nostro paese a essere compiutamente e organicamente tutte queste cose insieme. Soprattutto è stata la prima a usare il suo corpo, la sua storia e le sue vicende personali come materiale da portare in scena. La sua voce, fin dagli esordi, combina ruvidezza e dolcezza, fragilità e forza, entusiasmo e scoramento. Bertè canta sempre di sé, ma non lo fa mai in modo ombelicale o compiaciuto. Quando Bertè sale su un palcoscenico si offre al giudizio del pubblico, ma non è mai docile o compiacente: cerca il confronto con lo sguardo, con il linguaggio del corpo e soprattutto con la voce.

Nel 1994, l’anno della “discesa in campo” di Silvio Berlusconi, Loredana Bertè era considerata finita. Come artista e come persona. Artisticamente era un relitto degli anni settanta e dei primi ottanta e, secondo la stampa scandalistica che dettava le regole di come si dovesse parlare di lei pubblicamente, era una donna scassata che faceva su e giù con gli ospedali tra crisi depressive e tentativi di suicidio. Il suo matrimonio con il tennista svedese Björn Borg doveva essere una favola e si era trasformato in un incubo. La colpa era ovviamente solo sua, del suo sangue caldo calabrese, della sua eccessiva esuberanza sessuale e ancora una volta della sua libertà, sempre troppo rivendicata, sempre troppo esibita. Libera va bene ma non troppo libera.

Loredana Bertè non è stata la prima cantante italiana a essere massacrata dalla stampa scandalistica: era capitato a Mina prima di lei e in un’Italia molto più bacchettona e perbenista. Ma Bertè è stata la prima a non nascondersi e a usare nella sua arte, nel suo personaggio pubblico, quello che veniva scritto e detto per demolirla.

Per le pop star di oggi è normale che il rapporto malato con i tabloid e con i social network sia oggetto di canzoni, di album, di tour e di storie di copertina. È anche normale, anzi direi obbligatorio, per una pop star di oggi parlare di abusi, traumi e violenze subite. Da una parte è il segno di tempi più progrediti e più attenti alla salute mentale degli artisti e del pubblico che si riflette nelle loro canzoni, dall’altra è inevitabilmente una forma di banalizzazione e di omologazione del dolore, la trasformazione del disagio e del malessere in uno strumento di marketing.

Dieci anni prima che una pop star come Britney Spears crollasse pubblicamente per poi raccontare il suo inferno personale in un album, trent’anni prima che il mondo della musica, e anche della politica, fosse diviso in fan e hater, Loredana Bertè è salita sul palcoscenico più visibile d’Italia per cantare il suo disagio, la sua incazzatura col mondo e per rivendicare ancora una volta la sua libertà. Nel 1994 malessere mentale, disagio e incazzatura (insisto con questo termine perché non ne trovo di migliori) erano tutt’altro che strumenti di marketing: erano un revolver puntato alla tempia, la garanzia di un suicidio commerciale in diretta tv.