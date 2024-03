La morte del contrabbassista svedese Georg Riedel, il 25 febbraio, mi ha fatto riflettere su una cosa: nessuno dei due musicisti che hanno realizzato l’album jazz più amato e venduto in Scandinavia è ancora in vita. Riedel è stato giustamente ricordato come l’autore della colonna sonora del film Pippi Calzelunghe (1969) ma era stato anche l’inconfondibile contrabbasso in Jazz på svenska (“Jazz in svedese”) del pianista e arrangiatore Jan Johansson (1931-1968), con lui coautore delle musiche del celebre film per bambini. Jazz på svenska è un disco affascinante e universale che merita di essere conosciuto da tutti, anche da chi ha poca dimestichezza con il jazz scandinavo o con il jazz strumentale in generale.

Quando Johansson ha cominciato a realizzare Jazz på svenska, la sua personalissima rilettura di 12 canzoni popolari scandinave, era il 1962 e il mondo voleva ascoltare più il rock’n’roll che il vecchio jazz. Gli anni sessanta sono stati un decennio creativamente fertile per il jazz svedese ma difficile dal punto di vista discografico: le etichette preferivano spostarsi tutte sul pop e sul rock. Anche i locali di Stoccolma, dove il jazz si era evoluto e aveva prosperato, cominciavano a dare sempre più spazio ad altri generi di musica. Il Nalen, un’ampia ed elegante sala da ballo di fine ottocento, tutt’oggi molto frequentata a Stoccolma, cominciava a programmare sempre meno jazz che, come accadeva nel resto del mondo, si allontanava sempre di più dai locali da ballo per rifugiarsi in club più raccolti e sotterranei. Oggi, segno dei tempi, il Nalen è quasi più noto come ristorante che come sala da concerto.

L’unico locale jazz di rilievo a Stoccolma era il Gyllene Cirkeln, che aprì proprio nel 1962 con una residenza di tre settimane del pianista statunitense Bud Powell. Nel 1967 i Pink Floyd fecero lì il loro primo concerto in Svezia e già nel 1969 il locale cominciò a cambiare funzione. Anche il Gyllene Cirkeln oggi è per lo più un ristorante. La “ristorantificazione” degli spazi pubblici dedicati alla musica dal vivo, che vediamo in tutte le città del mondo (pensiamo al Teatro Smeraldo di Milano da tempo trasformato in una cattedrale di Eataly), ha radici antiche. Va detto che negli storici locali jazz statunitensi degli anni trenta, quaranta e cinquanta si mangiava, si beveva (quando non era proibito) e si ballava, e le locandine, oltre a strillare a caratteri cubitali i nomi di star come Louis Armstrong, Duke Ellington o Billie Holiday, esaltavano anche le squisitezze della cucina e le attrattive del bar. In alcune storiche registrazioni dal vivo degli anni cinquanta si sentono il tintinnare dei bicchieri, le chiacchiere e le risate di un pubblico spensierato ed elegante.

Un idioma jazz scandinavo

Jan Johansson lavorava in un periodo in cui il jazz svedese lottava per la sua sopravvivenza. Stoccolma rimaneva una città viva: dagli Stati Uniti arrivavano molti grandi nomi del jazz e a volte addirittura si fermavano a vivere lì; uno fra tutti il trombettista Don Cherry (1936-1995), che in Svezia si è sposato e ha lasciato una discendenza di artisti pop, dai figli Neneh e Eagle-Eye Cherry alla nipote Mabel.

La particolarità della musica di Johansson però era quella di creare un idioma jazz scandinavo che non fosse di sola derivazione americana. E Jazz på svenska è un disco svedese fin dalla copertina disegnata da Tor Alm in cui vediamo una borsa ricamata con una vecchia locomotiva a vapore e la scritta lycklig resa, che significa “buon viaggio”. Con un lettering essenziale ma di grande effetto leggiamo il titolo dell’album, e sotto il nome del pianista e la scritta svenska folklåtar, “musica popolare svedese”. Già solo la copertina è un piccolo capolavoro di grafica scandinava.