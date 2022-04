È proprio quella frase a colpire il nervo più scoperto, suggerendo in maniera impietosa l’idea che abbiamo scelto un impiego e che continuiamo a sceglierlo. È una di quelle funeste frasi di propaganda che opprimono le nostre vite: l’idea che nella nostra folle corsa per guadagnarci da vivere, avremmo sempre potuto fare “scelte” molto migliori. Se non ci piace un lavoro, perché non ne troviamo un altro? Se il nostro percorso professionale si rivela disastroso, perché non cambiamo semplicemente carriera? Come se vivessimo in un gigantesco parco giochi nel quale, quando ci si stanca dello scivolo o della palestra, si può sempre provare l’altalena.

La nuova serie di nove episodi, realizzata da Apple Tv+ e diretta in gran parte da Stiller, è incentrata sulle Lumon industries, un’azienda con un controverso programma pensato per “scindere in modo chirurgico” i ricordi lavorativi dei dipendenti dai ricordi personali, rendendoli parzialmente amnesici per la maggior parte del tempo. Come spiega il neo promosso capo dipartimento Mark Scout (Adam Scott) alla tirocinante Helly R. (Britt Lower), la partecipazione al programma è totalmente volontaria e quindi “ogni volta che ti ritrovi qui, significa che hai scelto di tornare”.

Sappiamo il motivo di questa trasformazione, che però richiama anche la terribile sensazione di quando ci sentiamo obbligati ad assumere una “espressione da lavoro” allegra e disponibile per affrontare la giornata, indipendentemente da quel che può accadere nella nostra vita personale.

La situazione lavorativa di Mark è piena di orrori aziendali, che conosce bene chi ha trascorso almeno un periodo in quei corridoi freddi che si aprono su uffici e sale conferenze terribilmente simili tra loro. Mark sembra dover camminare per chilometri attraverso un labirinto bianco e monotono per raggiungere il suo ufficio, dove una serie di cubicoli per quattro persone è stranamente isolata in uno spazio enorme e senza finestre. Lì la squadra del Macro-data refinement department lavora a un misterioso processo di pulizia dei dati: osserva una serie infinita di numeri che appaiono sugli schermi dei loro computer fino a quando non individuano quelli che “sembrano spaventosi”, per poi gettarli nel cestino. Ci vuole una certa pratica per riconoscere i numeri “spaventosi”.

Di questa squadra fanno parte il saccente Dylan (Zach Cherry), che fa incetta di tutti i premi per la produttività – cose inutili come trappole per le dita del caratteristico colore blu dell’azienda. Il premio più ambito è una “colazione a base di waffle”, presumibilmente perché questi lavoratori non ricordano la colazione, trattandosi di un pasto che consumano prima di arrivare al lavoro. John Turturro si distingue nel ruolo di Irving, il componente più anziano della squadra, teso ed esigente nel seguire le regole ma anche particolarmente vulnerabile sul lavoro. Per due volte commette l’errore di appisolarsi nella sua postazione. La punizione minacciata è quella di dover andare in “sala relax”. Non sappiamo ancora cosa succede nella “sala relax”. Ma capiamo che deve trattarsi di qualcosa di molto brutto.