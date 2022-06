L’idea comica chiave è che Nicolas Cage interpreti se stesso nel ruolo dell’attore Nick Cage, comicamente egocentrico (con una k in più per adattare allo schermo la figura di Nic Cage, hanno detto gli sceneggiatori), e impegnato in una lotta per il salvataggio di una carriera che sta naufragando. Questo difficile compito non è dovuto solo al bisogno di condividere con il mondo la sua “abilità di attore neosciamanico”. Non è nemmeno solo per placare il suo immaginario e agguerrito alter ego immaginario Nicky, vestito di pelle e dai capelli fluenti, una versione mostruosa in grafica computerizzata del giovane Cage dell’epoca di Cuore selvaggio, che vuole mantenere il vecchio e favoloso livello di celebrità dell’attore e scandisce i suoi brutali discorsi di incoraggiamento urlando: “Tu sei Nick FUCKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN’ YAHOW Cage!”.

A questa umiliante miscela si aggiunge la perdita di un importante ruolo che gli avrebbe salvato la carriera, per il quale aveva fatto un’audizione nel parcheggio dello Chateau Marmont per lo sconcertato regista David Gordon Green (che interpreta se stesso). Nick Cage è così pronto ad annunciare al suo manipolatorio agente (Neil Patrick Harris) che sta per: a) rinunciare per sempre alla recitazione, e b) è pronto ad accettare l’offerta di una festa di compleanno di un miliardario.

Ci sono anche i problemi familiari dell’ex moglie sul piede di guerra, Olivia (Sharon Horgan), e della figlia con cui non ha più contatti, Addy (Lily Sheen, che in realtà è il prodotto di una consanguineità hollywoodiana, in quanto figlia di Kate Beckinsale e Michael Sheen). Le due considerano Nick Cage un perdente e un motivo d’imbarazzo per tutti questi motivi.

Ma l’inaspettato legame creato tra Nick e Javi a Maiorca cambia le cose. Nick finisce per collaborare alla sceneggiatura di Javi – pensata ovviamente per far risaltare, nel ruolo da protagonista, lo stesso Nicolas Cage – tra le altre cose facendosi di acido ed esplorando i loro sentimenti più intimi, nelle scene che compongono il divertente secondo atto del film. Il loro idillio terapeutico è complicato dall’invadenza di due agenti della Cia (interpretati da Tiffany Haddish e Ike Barinholtz) che indagano sul rapimento della figlia del presidente catalano da parte degli scagnozzi di Gutierrez, al fine di influenzare le elezioni e neutralizzare il candidato nemico della criminalità. Nick viene così spinto a fare delle prove per un ruolo di attore-spia per incastrare il suo amico. Alla fine, deve affrontare una serie di scenari che ricordano i suoi vari film d’azione per salvare Javi, la sua famiglia e se stesso dal disastro.

Il film ha una trama che diventa ogni minuto più stramba, il che non ha molta importanza perché il divertimento consiste nel vedere Nicolas Cage mettere in scena una versione piacevolmente assurda della sua vita da star, coadiuvato da Pedro Pascal nei panni del suo ammiratore sfegatato. Il vero Cage si è da tempo calato nel personaggio multiforme descritto dal libro Age of Cage [una biografia di Nicolas Cage scritta da Keith Phipps, ndr]: quello della star cinematografica, strampalata e strafottente, alimentato dai giovani fan sui social network, che hanno generato un milione di meme in suo onore. E questo film è un regalo per loro. Ma il personaggio di Nick all’interno del film è molto più spigoloso e diffidente nei confronti della stranezza della sua stessa fama, e la sua voce nasale vacilla incerta quando deve ringraziare le persone che parlano dell’importante e duraturo effetto che ha lasciato sulla loro vita la sua commedia del 1994 Cara, insopportabile Tess, o che vogliono abbracciarlo e farsi un selfie con lui per il suo straordinario lavoro nel film I Croods 2: una nuova era.

Svolta comica ben dosata

Rimane sbalordito di fronte al santuario che Javi ha dedicato a Nicolas Cage, che occupa un’intera stanza segreta, ed è particolarmente colpito dalla replica “profondamente inquietante” e a grandezza naturale di Cage che veste i panni del pazzo omicida Castor Troy nel film Face/Off (1997) di John Woo, con le braccia tese e due pistole placcate d’oro nelle mani, che si suppone siano le originali del film. Uno degli aspetti inquietanti della faccenda è che Nick rivuole indietro le sue pistole d’oro.

L’interpretazione di Cage in Il talento di Mr. C, nei panni di un Nick Cage in crisi è una svolta comica ben dosata, ma Cage è sempre stato bravo nelle commedie. La sua leggendaria convinzione di attore folle, che lo ha portato a quelle affascinanti ma demenziali “scelte coraggiose” che hanno fatto impazzire i colleghi attori all’inizio della sua carriera, prima che la gente si abituasse alla filosofia di Cage, dà qui i suoi frutti. Le esigenze della commedia rendono più chiaro che, nonostante il suo brio sopra le righe, Cage è diventato più preciso nell’ottenere quegli effetti che gli vengono riconosciuti ultimamente, ora che il suo nome è sinonimo di eccessi. Sa come dare un tocco di maturità a una battuta e come utilizzare la sua metodica follia in scene assurde. Basta guardarlo mentre dà il meglio di sé nella sequenza del trip lisergico, nel quale Nick e Javi, drogati di lsd e convinti di essere inseguiti da agenti sotto copertura, cercano di scalare un muro e poi recitano una funerea scena d’addio quando Javi non ce la fa più, con Nick che ulula e picchia sul muro in preda all’angoscia.