E ora i giornalisti del mondo dello spettacolo stanno paventando la possibilità di assegnare un Oscar a Top gun: Maverick. Non si parla semplicemente di candidature per il montaggio, il suono, gli effetti sonori e la canzone originale, tutte cose che il Top gun dell’86 aveva ricevuto. Adesso si parla di miglior film e di miglior attore per la sempiterna stella Tom Cruise, o perlomeno di un Oscar onorario alla carriera, probabilmente per aver salvato Hollywood.

Serve forse sottolineare che il primo Top gun era una cacata ridicola? Che era parte integrante della folle architettura militare dell’amministrazione di Ronald Reagan e delle aggressive politiche bellicistiche degli anni ottanta? O che in un’intervista del 1990, fingendo di non saper niente dell’uso che la marina statunitense aveva ovviamente fatto del film, Tom Cruise rifiutò l’idea di poter mai fare un sequel? “Cruise: ok, ad alcuni è sembrato che Top gun fosse un film di destra che promuoveva la marina degli Stati Uniti. E molti ragazzi lo hanno amato. Ma voglio che i ragazzi sappiano che la guerra non è così, che Top gun era solo una cosa da luna park, un film divertente, vietato ai minori di 13 anni, che non pretendeva di rappresentare la realtà. Per questo mi sono fermato e non ho fatto Top gun 2, 3, 4 e 5. Sarebbe stato irresponsabile”.

Ma quello era il passato, e questo è il presente: Tom Cruise sta per compiere sessant’anni e vuole essere per sempre una stella. E così un sequel di Top Gun sembrava una buona idea, non solo per lui, ma anche per tutto il settore del cinema, disperatamente alla ricerca di un modo per riportare il pubblico in massa nelle sale. Il risultato è Top gun: Maverick, infame e idiota come il primo film, ma più elegante, meglio montato, con scene d’azione più avvincenti e inondato di lacrime di nostalgia per gli anni ottanta, quando Hollywood era in piena espansione e “It’s Morning in America” (è mattina negli Stati Uniti) era uno slogan coniato da Reagan cui la gente credeva davvero.

Naturalmente, non era mattina. Era un cupo crepuscolo con un’intensa pioggia acida che cadeva a dirotto. E oggi è mezzanotte, e ci risiamo con un altro Top gun. Il nuovo film, peraltro, è per certi versi ancora più ridicolo del primo, una cosa che non pensavo fosse possibile.