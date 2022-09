Il notevole debutto alla regia dell’attore B.J.Novak, Vengeance, vede uno scrittore di Brooklyn partire per il Texas occidentale con l’obiettivo di trasformare il dolore di una famiglia in un podcast. È una satira che rivela la realtà della nostra epoca come nessun altro sa fare.

B.J. Novak, noto soprattutto per essere coautore e attore della serie comica The office, ha esordito come sceneggiatore-regista-attore principale nel film Vengeance, prodotto dalla Blumhouse productions. Il film mi è piaciuto, in buona parte. Ma devo dire che ero stanca, alla ricerca di un intrattenimento leggero, e ancora sotto lo straordinario effetto del nuovo film di Jordan Peele, Nope, in sala nello stesso cinema. La coda era tutta per vedere Nope, il che mi ha permesso di avere una sorta di proiezione privata.

Vengeance sembra cominciare come una dark comedy di poche pretese, la storia di uno scontro tra culture opposte, quella tra New York e il Texas. La prima scena del film mostra due insopportabili narcisisti del mondo dei media a una festa – Novak interpreta Ben Manalowitz, uno scrittore del New Yorker che vive a Brooklyn, mentre il musicista John Mayer, amico di Novak nella vita reale, interpreta l’amico di Ben – che non smettono di controllare il telefono e continuano a interrompersi a vicenda. L’argomento della conversazione è il fatto che il loro non avere legami con niente e nessuno sia in realtà un ammirevole modo per massimizzare le straordinarie possibilità offerte dalla vita. È uno scambio ironicamente scandito dal loro ripetere in continuazione “al cento per cento”, che denota una determinazione totale, assoluta.