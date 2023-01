Babylon, l’ultimo film del regista Damien Chazelle (First man, La la land, Whiplash), mi ha disgustata a tal punto che, quando dopo tre ore e otto minuti ha finalmente smesso di prendere d’assalto i miei sensi, non sono riuscita a uscire subito dal cinema.

Non perché il ritratto della decadenza dell’industria cinematografica negli anni venti che Chazelle cerca di sbatterci in faccia sia scioccante. Non lo è: il regista adotta il tono di un idiota provincia che ha appena scoperto che le feste di Hollywood possono diventare piuttosto sfrenate e non riesce a farsene una ragione. Me ne sono rimasta seduta in sala perché Chazelle ha realizzato un film di una tale incompetenza che cercare di comprenderlo fa venire il mal di testa.

L’opera è così brutta visivamente che non riesce a restituire nulla della California del sud di quel periodo, un paradiso mitigato dall’oceano e profumato dagli alberi d’arancio che spinse il genio della commedia anni venti Buster Keaton – per niente incline al linguaggio poetico – a dire con rispetto: “L’aria in California era come il vino”.

Due visioni opposte

Molte foto del giovane Keaton e delle spensierate star del cinema degli anni venti – Gloria Swanson, Rodolfo Valentino, Clara Bow, John Gilbert, Douglas Fairbanks, Louise Brooks – mostrano non solo la gioventù carismatica e l’abbigliamento esuberante e bizzarro dell’epoca, ma anche l’euforia dovuta all’improvvisa ricchezza, all’agio e alla libertà sessuale in paesaggi assolati e dall’orizzonte aperto. A cent’anni di distanza quelle immagini hanno ancora una carica erotica.

Il film di Chazelle, stranamente antisensuale, insiste così tanto sulle qualità opposte che all’inizio sembra avere come obiettivo quello di smerdare le origini di Hollywood nel modo più letterale possibile. La prima scena – che vede la faticosa consegna di un elefante come intrattenimento esotico durante una festa simile a un’orgia nella villa di un produttore in cima a una collina, e che culmina con l’animale terrorizzato che defeca direttamente sulla macchina da presa – pare alludere in modo sottile a questo intento. Una volta arrivati alla festa, una giovane attricetta che urina su un attore nudo e obeso – forse alludendo al comico Fatty Arbuckle, il quale ridacchia in modo infantile che “gli fa il solletico” – rende chiaro che la festa, che si presumeva sexy, non sarà più così piacevole da guardare. È tutto estremamente sgradevole.