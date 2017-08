Bing e Cabeleira celebrano la forza della vita a Locarno 70

Una gran quantità di film di notevole interesse e almeno due film eccellenti, anche se nessun capolavoro, caratterizzano almeno finora, questa settantesima edizione di Locarno.

Il primo titolo eccellente è Mrs. Fang (Concorso), opera di uno dei più grandi registi viventi, anche se da noi poco noto, che ha realizzato soprattutto documentari d’autore, il cinese Wang Bing.

È un incredibile viaggio nel dolore della malattia fatto con dolcezza, che pare anche un atto di accusa all’assistenza sanitaria per la povera gente. In appena un’ora e mezza (il regista firma anche la sceneggiatura ed è coautore della fotografia, del montaggio e del suono) la camera scruta il volto di un’anziana contadina malata di Alzheimer e che è stata rimandata a casa dopo lunghe cure inefficaci in una residenza assistita.

Immobile nel letto e immobile nel volto, giunge un incredibile messaggio di umanità. È un via vai continuo e vivace di parenti e amici, i quali la osservano, la salutano, commentano incessantemente il suo stato. Il tutto in un alternarsi di piccoli sketch della quotidianità di questa piccola comunità del Fujian, fatto di conversazioni o di caccia notturna nelle paludi alle succulente tartarughe. Wang Bing riesce a riprendere qualsiasi cosa con poesia, nel lavoro delle inquadrature, nella fotografia, che potrebbe essere anche quella di un documentario di poesia.

Umanità e semplicità

Come quando inquadra una donna anziana seduta su una poltrona scassata all’esterno di una veranda mentre sulla strada piove e s’intravedono dissonanze con quella povertà, dissonanze espressione del liberismo sfrenato e dei suoi status symbol ossessivi, come le automobili lussuose parcheggiate sulla strada melmosa. Grande inquadratura non perché dia desiderio di vivere quella vita parca e povera, ma perché fa affiorare l’essere umano nella sua intrinseca bellezza, come facevano i grandi pittori del passato e come nel cinema moderno hanno saputo fare alcuni registi in maniera unica, per esempio Rossellini.

La signora Fang è ferma, la vita continua. Attiva e sempre uguale insieme. Anche quando la ritengono ormai prossima alla fine lo dicono davanti a lei, diretti, con una naturalezza lontana anni luce dai nostri modi occidentali. Poi muore. E soltanto allora ci rendiamo pienamente conto di aver assistito agli ultimi giorni di vita, risalenti al 2016, di questa anziana signora dal volto dolce e quasi inespressivo filmati con grande delicatezza e semplicità malgrado l’impudicizia apparente del letto di malattia e di morte messi in evidenza, in primo piano. Ma quando lei se ne va, non la vediamo più e sentiamo solo i commenti di amici e parenti.

Improvvisamente è fuori campo. E questa improvvisa brutalità dopo la dolcezza lenta e statica a cui ci eravamo abituati già annuncia quello che accade poco dopo quando la camera si avvina delicatamente ai volti di chi rimane, volti che pronunciano preghiere sussurrate, volti in lacrime, volti immersi nel silenzio dopo tanto parlare, dopo tante parole proferite incessantemente. L’umano appare in tutta la sua forza nell’assenza. Un film esemplare nel riportarci alla durezza della condizione umana con il massimo dell’umanità. Facendoci oltretutto capire come quest’ultima sia inseparabile dalla semplicità.