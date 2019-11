Nella meccanica folle di Parasite nessuno è davvero cattivo

“Non si preoccupi signora, sembra che l’aumento del livello del mare colpirà solo quelli che stanno in basso”, dice a un ricca signora il suo autista alla guida di una limousine decappottabile che scorre su una strada costellata di palme. Il disegno elegante di El Roto, sia concreto sia astratto, togliendo alla battuta e ai soggetti rappresentati un eccesso di evidenza e creando una sensazione straniante, rafforza ulteriormente il messaggio satirico più ancora che se un disegno esplicitamente realistico o grottesco la illustrasse. Questa vignetta, uscita pochi numeri fa su Internazionale, ci pare perfetta per introdurre Parasite, il film del sudocoreano Bong Joon-ho vincitore della Palma d’oro a Cannes, autore di una commedia di satira sociale dal meccanismo perfetto come un orologio svizzero e che giunge ora in sala. Si pensa a Joker, per il tema e per una certa iconoclastia. Ma anche per una certa risatina incontrollata che nella parte finale colpisce il giovane protagonista di Parasite, dal significato non troppo diverso da quella che pervade dall’inizio alla fine il protagonista di Joker. È significativo, del resto, che a poca distanza l’uno dall’altro arrivino alla visione dello spettatore italiano due film che, pur provenienti da aree geografiche agli antipodi – gli Stati Uniti e la Corea del Sud –, siano al contempo due film di genere ma fuori dei canoni, due film rivolti al grande pubblico ma provocatori sulla questione delle crescenti disparità sociali, entrambi segnati da un qualche sentimento di apocalittica fine dei tempi, ed entrambi – infine – vincitori del massimo premio nei due più importanti festival di cinema d’autore internazionale: Venezia per Joker, Cannes per Parasite. La disinfestazione

L’inquadratura di una lunga finestra stretta e di forma rettangolare, suddivisa da altri assi come le singole vignette di una strip a fumetti, apre Parasite. Ma è pure uno schermo o uno specchio che, a seconda se stiamo dentro o fuori, rivela cose diverse a seconda dei punti di vista, oppure uguali ma rovesciate. Il lettore capirà meglio guardando attentamente gli elementi tematici e formali di questo tipo, ricorrenti, che si succedono lungo il film come tanti indizi disseminati dal regista. Intanto in questa sequenza iniziale siamo dentro.

Due ragazzi, che poi scopriremo essere fratello e sorella, hanno problemi con la connessione internet, si lamentano perché la signora di sopra, in realtà del pianterreno, ha messo una password. Siamo infatti in un umido seminterrato dove i due giovani vivono insieme ai genitori. Si spostano allora in bagno dove il wc è installato su una sorta di piano rialzato e dove, accovacciandosi, riusciranno di nuovo a far funzionare WhatsApp nei loro cellulari. Fondamentale per chi vive di piccole truffe o lavoretti precari e non riesce a salire le rampe della scala sociale. La disinfestazione di insetti a cui assisteranno poco dopo penetrerà dallo schermo-finestra – ben più invasivo di qualsiasi tecnologia in 3d – per invadere il loro piccolo spazio intossicandoli pericolosamente. Evidente, visto il titolo che porta il film, di quali insetti dei bassifondi la disinfestazione sia la metafora. E se non sveleremo granché della trama, accogliendo così l’invito del regista a non svelare i tanti colpi di scena, o meglio ribaltamenti di situazione, diciamo subito che nel descrivere la sequenza d’apertura troviamo il motivo visivo che, sotto le più diverse varianti, ricorrerà incessantemente in un film che riesce a essere al contempo sinfonia e minuetto, raffinato e greve, grottesco e realistico, comico e drammatico, concreto e astratto, sottile dietro l’evidenza.

Sarebbe ingiusto svelare troppo di uno scrigno magico che racchiude splendidi esempi dei giochi della narrazione

Qui l’evidenza è una parete dove si nascondono anfratti sinonimo di bassifondi sociali che nessuno, nelle nostre società opulente, vuole più vedere. E anche se li vede non li capisce, perché, anche se li ha sotto il naso, si ferma a elementi esteriori e fuorvianti al pari dei personaggi ricchi di Parasite. Se oggi vi è un’eccessiva attenzione alla trama in sé e ai cosiddetti spoiler – contrariamente a quanto accadeva ancora pochi anni fa dove elementi chiave della trama erano sviscerati in analisi di qualità talvolta divenute di riferimento –, sarebbe davvero ingiusto in questo caso (di)svelare troppo di uno scrigno magico che racchiude una serie di splendidi esempi dei giochi della narrazione: quella del regista e quella, speculare, della famiglia delle classi disagiate che cerca di costruire la propria prendendosi gioco di quella ricca. Nel farlo divertono, con sorprese nella trama continue e molto gustose, veri gioielli di orologeria narrativa troppo legati al contenuto per essere qui raccontati. Senza manicheismi

In questa appropriazione degli spazi ampi dei ricchi, ricchi e poveri convivranno, ma per i primi senza alcuna coscienza di quali fatiche e dolori i secondi devono nascondere negli antri, in corridoi, cunicoli e seminterrati. Il film però evita manicheismi. Poiché è uno scontro tra classi sociali dove quella forte che sta sempre in alto (sul piano alto, sul divano rispetto a chi è sdraiato nascosto, sulla collina, nella villa spaziosa), nemmeno si rende conto di starci, talmente è ingenua o instupidita (la signora ricca) oppure talmente liscia e levigata da essere divenuta insensibile a qualsiasi cosa (il marito). Compresi i sentimenti famigliari, mai profondi. E lo scontro vero è tra classi povere o medie, due livelli di classe che nel film si confondono.

Il cinema è sguardo. Insegna a leggere il mondo, la vita. A guardare le linee e oltre