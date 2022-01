Se la chiave è quindi la commedia, la leggerezza, ciò permette di fissare al meglio la questione trattata e l’assurdità di cui è emblema: mentre il genere umano e la sua civiltà rischiano il collasso, in troppi continuano a comportarsi come se nulla fosse, a continuare la vita di sempre fatta di sprechi continui e della ricerca di un superfluo che pare essenziale. Una sorta di rimozione del pericolo, di (auto)anestesia. Finché l’urgenza irrompe. Violenta e ineluttabile. Come il covid.

Sorta di prosecuzione di L’uomo fedele (L’homme fidèle, del 2018), il lungometraggio precedente di Garrel più lungo senza esagerazione e ben più introspettivo, stavolta il punto di vista familiare scivola dai genitori, Abel (Louis Garrel) e Marianne (Laetitia Casta), al figlio Joseph (Joseph Engel). Sono gli stessi interpreti di L’uomo fedele, che ritroviamo per interpretare la stessa famiglia, che in buona parte è una vera famiglia anche nella realtà. Garrel è infatti sposato dal 2017 con Casta, dalla quale nella scorsa primavera ha avuto un figlio, Azel. Senza dimenticare Oumy, la bambina senegalese da lui adottata insieme alla sua precedente compagna (l’attrice Valeria Bruni Tedeschi), per la quale anni fa confessava di provare un’ansia continua, la paura che in ogni momento potesse farsi male o altro. La crociata sembra dunque “figlio” della paura di non saper proteggere adeguatamente i propri figli. E infatti il punto di partenza è questo: quanti dei genitori consumatori irrefrenabili pensano alle questioni di fondo legate al futuro dei figli in questo momento storico di “massimo pericolo per l’umanità”, come disse Kennedy riferendosi però alla minaccia di una guerra nucleare?

È la questione che Joseph pone ai suoi genitori: senza porla esplicitamente, ma mettendoli di fronte a dati di fatto reali e alle loro azioni di ragazzini pienamente coscienti della realtà. Infatti Joseph e tanti altri ragazzini di tutto il mondo, Africa compresa, hanno cominciato a vendere, e svendere, tutti quegli oggetti familiari che ritengono inutili, per finanziare un vasto progetto di finanziamento per salvare l’Africa e, per estensione, il pianeta intero. Alle proteste rabbiose dei genitori, lui risponde sempre calmo, spesso serafico: “Se erano oggetti così essenziali, perché ve ne accorgete quattro mesi dopo?”.

Alla fine i genitori si arrendono, tanto che la madre diventa addirittura complice della generazione del figlio, estremamente interconnessa e assolutamente paritaria in termini di genere, sesso, razza o altro. La cosiddetta generazione millennial sembra davvero non dover finire mai. Non che – al contrario di tutte le altre – sia perfetta, come rivelano alcune scene del film. È che non pretende di esserlo. La crociata che portano avanti, i nomi dei ragazzi stessi, sono da grande impresa biblica; però l’ironia con cui il regista la racconta rimanda sempre al mondo concreto, più prosaico. Per quanto la tensione dei ragazzi verso qualcosa di alto sia sempre autentica, e la loro determinazione concreta.