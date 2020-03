Nelle chiese non si celebra messa, nelle moschee sono vietate le preghiere collettive, le sinagoghe sono chiuse: anche la fede è messa a dura prova dalla diffusione del coronavirus, in Italia e nel resto del mondo. Resistono i fondamentalisti, gli ultraortodssi delle varie fedi, che si rifiutano di aderire alle misure di sicurezza, ma si tratta di gruppi sempre più circoscritti. E tuttavia, nonostante gli impedimenti fisici, in uno scenario apocalittico – per una volta reale e non cinematografico – segnato dalla pandemia globale, il bisogno del sacro, di trovare risposte che vadano oltre le curve dei grafici che indicano l’escalation inarrestabile dei contagi e delle morti, riprende quota.

Così l’antico gesto della preghiera torna nell’esperienza collettiva, accompagnato però dalla forza dei social network. Mercoledì 25 marzo il papa ha invitato i credenti a recitare tutti insieme il Padre nostro, con un appello che ha percorso la rete con l’hashtag #prayfortheworld. Bergoglio, nel breve videoappello lanciato dal Vaticano per l’occasione, ha chiesto la protezione di Maria senza tuttavia rinunciare – neanche stavolta – a uscire dai confini stretti del confessionalismo. “Ringrazio tutti i cristiani, tutti gli uomini e le donne di buona volontà che pregano in questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa alla quale appartengono”, dice infatti Francesco nel video. Una preghiera per il mondo, appunto, che travalica i confini delle religioni e dei popoli, un messaggio di unità in un momento in cui è facile rinchiudersi nei propri acquartieramenti familiari, regionali o nazionali. Un principio ripetuto in senso ecumenico al momento della preghiera che ha riunito non solo i cattolici “ma tutti i cristiani del mondo”.

Se insomma il santuario di Lourdes ha chiuso i battenti per la prima volta nella sua storia, se al santo sepolcro di Gerusalemme si accede a piccoli gruppi ben distanziati secondo quanto stabilito dai capi delle diverse chiese cristiane, se le cattedrali sono chiuse, non per questo la vita della chiesa si è fermata. Intanto perché la Caritas – e con lei diverse altre organizzazioni e realtà cattoliche – si è mobilitata per portare aiuto al popolo dei più fragili: senza tetto, poveri, anziani soli, migranti; un mondo che rischia di essere abbandonato in queste settimane di svuotamento delle città e di priorità drammatiche per il sistema sanitario dettate dall’epidemia. E non va sottovalutato il fatto che decine di preti e religiosi stanno morendo in questi giorni dal nord al sud del paese (poco meno di settanta fino al 25 marzo). D’altro canto il Vaticano è stata la prima istituzione di peso mondiale che ha provato a dare una lettura politica della pandemia, a indicare una prospettiva futura.

Il ruolo di guida

Fin da subito Oltretevere si è avvertito il rischio che il coronavirus portasse, attraverso la corsa alla chiusura dei confini nazionali e al ripiegamento inevitabile dei governi sulla crisi interna, a una nuova recrudescenza di nazionalismi ed egoismi, radicati questa volta in un’emergenza reale. Per questo il cardinale ghaneano Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, in una nota dedicata al coronavirus, spiegava: “Certo, quest’incidenza del virus, come qualunque situazione di emergenza, evidenzia maggiormente le disuguaglianze gravi che caratterizzano i nostri sistemi socioeconomici”. “Sono disuguaglianze – aggiungeva – di risorse economiche, di fruizione dei servizi sanitari, come di personale qualificato e di ricerca scientifica. Davanti a questo ventaglio di disuguaglianze la famiglia umana è interpellata a sentirsi e vivere realmente come una famiglia interconnessa e interdipendente. L’incidenza del coronavirus ha dato prova di questa rilevanza globale, avendo colpito inizialmente un solo paese per poi diffondersi in ogni parte del globo”.

Anche in Vaticano nel frattempo si contano i primi casi di contagio (l’ultimo è un prelato che lavora alla segreteria di stato e vive nella residenza Santa Marta, dove abita il papa) e allo stesso tempo si cerca di mantener comunque in funzione la macchina amministrativa sia pure a ranghi ridotti. “La Santa Sede ha stabilito che i dicasteri e gli enti ad essa collegati non sospendano la propria attività”, spiegava una comunicazione dello scorso 24 marzo. “Ai responsabili dei dicasteri è affidato il compito di continuare ad assicurare i servizi essenziali alla chiesa universale predisponendo contingenti minimi di personale in ufficio e incentivando per quanto possibile il lavoro da remoto”. Insomma rallentare sì, fermarsi – almeno per ora – no. La preoccupazione della Santa Sede, infatti, è pure che in un momento drammatico come quello che stiamo attraversando, non venga meno la capacità di guida della chiesa universale quale riferimento etico e spirituale capace di parlare a tutti; non a caso il papa ha fato più volte riferimento alla necessaria unità fra credenti e non credenti in un simile frangente.