In questi giorni milioni di persone stanno cominciando a fare i conti con esistenze sospese nel tentativo di arginare la diffusione del nuovo coronavirus. In tanti stiamo imparando che ci sono mille modi di stare da soli: alcuni dolorosi, altri nuovi, qualcuno inaspettato. I mezzi di informazione, i social network e i messaggi nelle chat ne registrano le sfumature. C’è chi passa le giornate cercando di arginare le perdite di un lavoro che non ha più, o che si è ridotto di molto; chi si deve inventare il modo per passare il tempo insieme a bambini piccoli; chi è anziano e aspetta che qualcuno lo vada a trovare perché è meglio che non esca; chi guarda film, legge libri, ascolta album (e chi ne scrive); chi organizza concerti dai balconi, chi chiacchiere su Skype o WhatsApp; chi registra video umorali, chi clip ironici; e c’è chi è solo e passeggia intorno a un tavolo.

Benício è solo in un altro modo. Seduto su una panchina di piazza dei Siculi, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma, si gode gli ultimi raggi di sole di un pomeriggio di metà marzo. Alza gli occhi ai rami secchi dei tigli sopra la sua testa e dice che è stata una buona giornata, calda, silenziosa, ma che la temperatura scenderà. Se è così attento alla temperatura è perché la notte la passerà qui. Lo fa da quando un anno fa è arrivato dal Brasile. “La situazione era diventata insostenibile”, dice, “da troppo tempo c’era una persecuzione contro di me”. Benício (il nome è di fantasia) è nato in un piccolo centro a nord di Rio De Janeiro, dove poi ha studiato per diventare ingegnere informatico. Dice che la persecuzione contro di lui è cominciata quando aveva 13 anni. Dopo la laurea ha lavorato per un po’, ma piano piano ha mollato tutto e con i soldi che aveva è venuto in Italia. Oggi ha 34 anni e indossa una mascherina. “Me l’ha data un amico”, dice, “ma sto bene, me la metto per precauzione”. Sa del Covid-19 e cerca di proteggersi come può. “Mi lavo le mani il più possibile, ma per strada è difficile stare puliti”. Ci sono stati giorni in cui le parole e i discorsi che gli uscivano di bocca erano avviluppati nel delirio persecutorio, ma ora sembra stare meglio. È stanco, però, dopo molti mesi è riuscito a rifare il passaporto che gli avevano rubato e ora spera che il fratello gli mandi dei soldi per tornare nel suo paese.

Benício è uno tra i 14mila e i 16mila senzatetto che vivono a Roma. Uno dei 50mila che si trovano in Italia. Nei giorni in cui il paese ha chiuso i battenti, come si dice, lui è rimasto chiuso fuori. Le organizzazioni, le associazioni, i volontari e gli operatori del terzo settore si stanno riorganizzando per evitare che molte persone come lui restino da sole, ma non è semplice. C’è una serie di limiti difficili da superare: le mense devono rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone, e tante non ce la fanno; molti dormitori hanno deciso di non aprire le porte a nuovi ospiti; chi distribuisce vestiti ha preferito sospendere la raccolta.

E poi c’è un paradosso: anzi due, che i paradossi non vengono mai da soli. Alle persone che presentano sintomi di infezioni respiratorie e febbre è chiesto di rivolgersi al proprio medico e seguirne le indicazioni. Spesso si deve stare a casa, in quarantena. Ma per stare a casa, bisogna averne una. E tantissime delle persone che vivono per strada oltre al fatto di non averne una non hanno neanche una residenza, e dunque non possono avere un medico. È un pezzo della solitudine generale che vive il paese, ma a differenza di altri, questo pezzo è quasi completamente tagliato fuori dal racconto collettivo.

La misura della vicinanza

A Binario 95 ogni giorno passano circa 70 senzatetto. Aperto nel 2009 in uno spazio concesso dalle Ferrovie dello stato, il centro a pochi passi dalla stazione Termini ha al pian terreno un’area dove si mangia o si guarda la tv e si riposa, una dove si possono fare dei laboratori, una per le docce e una dove si dorme. Al piano di sopra ci sono gli uffici, mentre all’ingresso ci sono dei tavolini a cui ci si appoggia per fare due chiacchiere o fumare una sigaretta, un piccolo magazzino per i vestiti usati e due biliardini.

“Ci siamo dovuti riorganizzare in fretta per non lasciare indietro nessuno”, spiega Alessandro Radicchi, fondatore del centro e direttore dell’Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni italiane. Per tante persone la struttura, i suoi operatori e i volontari sono gli unici ripari dalla solitudine. “Non possiamo permetterci di chiudere”, dice Radicchi, “anche se per farlo stiamo facendo i salti mortali”. Il centro offre tre servizi: l’accoglienza diurna, durante la quale oltre al pranzo si fanno laboratori e attività; l’accoglienza notturna, con una decina di posti singoli dove le persone possono dormire, non in una camerata; e le docce.

“Per ognuno di questi spazi abbiamo dovuto riflettere su cosa fare”, dice Radicchi. “Intanto abbiamo dovuto fermare i nuovi possibili ingressi. Ci spiace, ma non riusciamo a controllare tutti, anche perché siamo meno, i volontari in questi giorni preferiscono non venire, e noi dobbiamo proteggere sia i nostri operatori sia i nostri ospiti. Per le docce facciamo entrare le persone solo quando abbiamo ripulito e disinfettato, il che vuol dire dopo ogni doccia, e questo allunga i tempi oltre le quattro ore previste”. Radicchi resta un attimo in silenzio: “Pazienza, dovevamo scegliere tra questo o dire alle persone ‘tornate domani’, abbiamo scelto di lavorare di più, gratis”. Per il pranzo, mentre prima si mangiava tutti insieme in due stanze, ora si fanno più turni. L’ospitalità notturna è abbastanza protetta, le persone che dormono lì li conoscono da tempo e ora stanno cercando di convincerli a restare anche durante il giorno. “Non sono obbligati, naturalmente, ma a tutte le persone che vengono da noi e che conosciamo stiamo dicendo di restare il più possibile, se escono e rientrano gli chiediamo dove sono stati e come si sentono, se c’è bisogno gli misuriamo la febbre. E poi li informiamo, li consigliamo, cerchiamo di fargli sentire la nostra vicinanza”.