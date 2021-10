Tutto è nato dalla difesa di un campetto di calcio nella grande piazza della Magione, a Palermo, dove Giovanni Falcone e Paolo Borsellino giocavano da ragazzini. È intorno a quel rettangolo di gioco in cui si svolse per protesta una mitica partita infinita, durata 24 ore, che si sono cominciate ad aggregare alcune associazioni nel Patto educativo Stazione-Magione-Kalsa. Durante la pandemia, insieme alla parrocchia e a due scuole dirette da due donne intelligenti e intraprendenti, sono stati raccolti fondi per garantire l’essenziale distribuzione alimentare a famiglie in povertà assoluta e per distribuire subito tablet per la dad, senza attendere l’arrivo dei fondi dal ministero.

Scoperte inaspettate

La cura e il tempo lungo necessario all’arte del rammendo evocano un’altra tessitura, quella tra diversi segmenti della società, fondamentale nei territori più deprivati, a cui stanno dando concretezza realizzando luoghi comunitari di aggregazione che riuniscano ragazze e ragazzi delle provenienze più diverse.

Ascolto le storie di queste esperienze narrate a distanza in un incontro promosso tra gli altri dal Forum disuguaglianze diversità, e mi domando cosa abbiano in comune questi tentativi di aggregazioni comunitarie intorno al tema dell’educare.

Poi mi capita, in un incontro promosso dalla rete di reti Educazioni, che riunisce più di quattrocento realtà presenti nei più diversi territori, di ascoltare le parole di Marco, un ragazzo di 14 anni di Imperia. È impegnato con la sua scuola nel progetto promosso in sette regioni dall’Unicef e dall’Arci ragazzi, chiamato “Lost in education”. Marco racconta del lungo lavoro realizzato in gruppo nel territorio della sua scuola media, poco prima della pandemia. Si trattava di comporre una “mappa della comunità educante”, valendosi delle capacità di ciascuno. Chi sapeva scrivere, chi fare interviste, chi organizzare le informazioni raccolte in grafici. “Un nostro compagno disabile, per esempio, disegnava benissimo e ci ha aiutato molto. Abbiamo fatto scoperte inaspettate e al termine del lavoro tutti conoscevamo molto meglio il territorio dove vivevamo, ma anche le qualità che possedeva ciascuno di noi, componenti della nostra piccola comunità multietnica”.

La sorpresa, per le educatrici e gli educatori che hanno promosso il progetto, è stata che in quella mappa delle opportunità educative offerte dal territorio, ragazze e ragazzi avevano messo anche due bar, un centro commerciale, la spiaggia e il lungomare, luoghi d’incontro dove si ritrovano, che per loro avevano evidentemente un valore educativo che sfuggiva agli adulti. Marco ha concluso il suo intervento affermando che questo lavoro “ha permesso un confronto in cui ognuno poteva essere chi era veramente”. Una frase che dovrebbe dare parecchio da pensare a chi ha la pretesa di educare, senza accorgersi che spesso lavora in contesti che ostacolano sincerità e autenticità.

Un pronto soccorso culturale

Il nome che circola con sempre maggiore insistenza per indicare queste forme di aggregazione e partecipazione comunitaria è quello di Patti educativi di comunità. Quando ha cominciato a comparire in alcune circolari e bandi promossi dal ministro dell’istruzione, ha sollevato perplessità in chi teme che la scuola sia messa al margine.

Il problema è che se nasci in una famiglia deprivata socialmente o culturalmente, se non riesci ad aprirti un varco per individuare il cammino per una crescita autonoma, è assai difficile uscire da una nicchia antropologica spesso asfissiante, che chiude gli orizzonti.

Sappiamo bene che il tempo della pandemia ha accentuato in modo impressionante disparità e discriminazioni, moltiplicando sofferenze e insofferenze nelle bambine e nei bambini e ancora di più tra gli adolescenti. Chi prova seriamente ad affrontare le inadeguatezze del nostro sistema d’istruzione, molto diversificato al suo interno, deve fare i conti con il fatto che la scuola, in troppi luoghi, non riesce da sola ad assicurare “pari dignità”, “rimozione di ostacoli” e tantomeno il “pieno sviluppo della persona umana”: le tre condizioni di uguaglianza, indicate nell’articolo 3 della nostra costituzione.

Permettere a tutte e tutti di raggiungere un “pieno sviluppo della persona” è ancora un’utopia, ma nel cercare di assicurare il massimo sviluppo possibile a ciascun cittadino sta il senso e la sostanza della democrazia, nata per affrancarci dal tempo in cui se nascevi re facevi il re e se nascevi schiavo restavi schiavo tutta la vita.

“Altro che medici o ingegneri”, diceva don Lorenzo Milani ai figli dei montanari analfabeti a cui faceva scuola. “Tentiamo di educare i ragazzi a maggiore ambizione: diventare sovrani!”.

Nel nostro paese, oggi, se sei figlio di genitori non diplomati in due casi su tre non ti diplomerai. E dunque è evidente quanto il percorso di vita e di lavoro per troppi sia ancora segnato indelebilmente dalla provenienza familiare.

Ci sono due strade per emanciparsi da questa costrizione originaria e non cadere nel grande calderone dove galleggiano i tre milioni di giovani sotto i 34 anni che non lavorano non studiano: la scuola e la città.

La prolungata chiusura delle scuole ha reso evidente a tutti quanto sia importante e decisivo curare la rete di relazioni solidali che possono aiutare chi è più fragile nei quartieri più poveri. E dai margini, dalle periferie, talvolta le cose si vedono meglio e si possono individuare prospettive intorno a cui lavorare. È in questi luoghi, infatti, che negli ultimi anni si stanno sviluppando Patti educativi di comunità che, attraverso le modalità più diverse, coordinano e attivano energie tese a una rigenerazione culturale dei territori.

Anni fa Felice Pignataro, animatore del Gridas a Napoli, parlava dei suoi murales attorno a cui ha saputo sviluppare molteplici azioni corali, come di un necessario pronto soccorso culturale.

Un piccolo passo verso un grande disegno

Per comprendere meglio la necessità di questi patti educativi territoriali facciamo un passo indietro di mezzo secolo. L’apertura delle scuole a bambine e bambini con disabilità è stata possibile grazie ad alleanze inedite.

Quella rivoluzione pedagogica, in cui il nostro paese fu primo in Europa, nacque da una convergenza tra forti spinte dal basso e una capacità politica di scrivere e approvare leggi profondamente innovative, come la 517 del 1977.

Non si chiamavano allora patti educativi, ma non sarebbe stato possibile attivare nessun processo d’integrazione di ragazze e ragazzi portatori di disabilità senza una convinta e tenace tessitura collettiva, che coinvolse e continua a coinvolgere diverse istituzioni e associazioni.

Andrea Canevaro, il più acuto e sensibile studioso e promotore dell’integrazione, in un’intervista del 2004 affermava: