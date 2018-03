Il record dell’Italia sulle leggi elettorali

Quando Matteo Salvini sostiene che un nuova legge elettorale si può fare in sette giorni, non si sa se ridere o se piangere. Primo, perché da anni le leggi elettorali in Italia esprimono la perenne instabilità politica del paese: in Gran Bretagna, in Francia, in Svizzera e in altri paesi i sistemi elettorali sono in vigore da oltre cento anni e a nessuno verrebbe in mente di toccarli. Secondo, perché si tratta della legge che fissa le regole della democrazia e gli eventuali aggiornamenti dovrebbero avvenire solo in via eccezionale e con larghissimo consenso.

In Italia succede l’esatto contrario: in pochi anni queste regole sono state modificate sei volte – un’assoluta anomalia e un record poco invidiabile per un paese democratico.

Com’era prevedibile, questi cambiamenti non ha risolto nessun problema né hanno garantito la governabilità. Anzi, hanno creato nuovi guai politici. Da tempo i cittadini si sono stufati di seguire l’avvicendamento di quelle leggi dai nomi latineggianti come Mattarellum, Porcellum, Consultellum, Italicum, Democratellum, Legalicum.