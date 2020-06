Qualche giorno fa Bob Dylan ha concesso una rarissima intervista al New York Times. A una domanda su vecchiaia e salute ha risposto nel solito modo sibillino: “Penso che il corpo e la mente vadano di pari passo. La mente è lo spirito, il corpo è la materia. Come le due cose si debbano integrare, non ne ho idea. Cerco di seguire una linea retta, di stare al passo”.

È una risposta apparentemente elusiva e generica, eppure è significativa. Perché Bob Dylan nella vita e nella musica segue da sempre una linea retta, o perlomeno quella che lui pensa sia una linea retta. Negli anni sessanta per seguire quella linea ha abdicato al ruolo di menestrello dei diritti civili, nonostante fosse stato eletto (dagli altri) il portavoce di una generazione. Ha piantato tutti in asso e si è messo a cantare di ragazze sbandate “with no direction home”, lasciando da parte la politica per raccontare l’interiorità, sostituendo per qualche anno l’impegno civile con la psichedelia. Quando tutti sono andati a Woodstock a cantare la rivoluzione, lui ha preferito esibirsi all’isola di Wight. Negli anni ottanta si è riscoperto cristiano, e ha cominciato a fare musica religiosa come un Kanye West ante litteram.

Negli ultimi anni Dylan ha giocato a fare il crooner, riscoprendo un novecento in bianco e nero. Nell’ultimissima fase ha addirittura ricantato (male) Frank Sinatra e il grande canzoniere americano, con un’operazione nostalgia culminata con il noiosissimo Triplicate. Gli hanno dato il Nobel per la letteratura e non si è neanche presentato, ha mandato Patti Smith. Nel frattempo ha continuato ad andare in tour per il mondo, riarrangiando come al solito i suoi successi del passato come gli pareva e scontentando sempre qualcuno (gli è sempre piaciuto tradire le aspettative, del resto).

Citazioni, pessimismo, blues

Ora, nel bel mezzo di una pandemia globale e di un conflitto etnico e sociale che infiamma gli Stati Uniti, Dylan è tornato con Rough and rowdy ways, il suo primo disco di inediti in otto anni, il 39° in studio in carriera, un nuovo passo nel solco della linea retta. Rough and rowdy ways è un disco nostalgico fin dal titolo, che omaggia il cantautore country Jimmie Rodgers, maestro dello yodel (si fa fatica a immaginare una cosa più antistorica dello yodel). Il titolo dell’album allude ai difetti dell’essere umano, ma anche a quelli del suo autore, famoso per avere un carattere spigoloso. E non è certo un lavoro ottimista: è pieno di quadretti apocalittici, immagini che fanno pensare alla fine dei tempi, alla morte. Non è la prima volta. Già da giovane Dylan cantava di una “dura pioggia” che sarebbe presto caduta sulla Terra. Ai tempi gli altri dicevano che si riferiva alla guerra nucleare, lui negava. Oggi direbbero che la dura pioggia è il coronavirus, o il cambiamento climatico. Lui sicuramente negherebbe.