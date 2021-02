Mogwai, To the bin my friend, tonight we vacate the earth

Una delle tante cose belle della fine della pandemia sarà potersi gustare di nuovo esperienze come un concerto dei Mogwai, con quel muro di suono, quei momenti di quiete apparente che attraversano i loro brani e spesso preannunciano improvvise esplosioni sonore. Ascoltando il decimo album della band scozzese, As the love continues, tutte queste sensazioni tornano in mente in un colpo solo.

Prendete il primo pezzo del disco, To the bin my friend, tonight we vacate the earth: parte lento, guidato da una melodia di pianoforte, e poi decolla con un intreccio tra chitarre e sintetizzatori, come la colonna sonora di un film immaginario. Oppure ascoltate il brano finale, It’s what I want to do, mum, innescato da un lento arpeggio di chitarra e anch’esso destinato a un grande crescendo.

Altrove prevale l’elettronica, come in Dry fantasy, oppure il pop, nel singolo Richie Sacramento, cantato dal polistrumentista Stuart Braithwaite. A tratti c’è spazio perfino per il post grunge (Drive the nail). As the love continues è un piccolo Bignami di tutte le anime dei Mogwai. Gli anni passano, ma la loro ispirazione continua, come l’amore citato nel titolo del disco.