Il rap di Massimo Pericolo racconta la provincia italiana

Massimo Pericolo è nel camerino di Rock in Roma. Ha appena finito il soundcheck ed è seduto su un divano, a torso nudo. Ha i pantaloncini bianchi di acetato e scarpe da ginnastica nere. Tra poche ore suonerà a Rock in Roma e condividerà il palco con Ketama126, Speranza e altri nomi emergenti del rap italiano. “Quando ho fatto i primi concerti in questi mesi ogni volta ero tesissimo prima di salire sul palco. In passato ero stato in ansia un sacco di volte, ma mai per una cosa così bella”, racconta il rapper.

Mentre parla Alessandro, “Vane” per gli amici, classe 1992, fissa spesso il pavimento, come se volesse proteggersi da sguardi indiscreti. Ma è sempre molto gentile e pacato. Quando rappa invece è diverso: è frontale, arrabbiato e provocatorio. Nelle sue canzoni racconta con minimalismo feroce le esperienze difficili della sua vita passata: il carcere, la droga, la depressione, la voglia di rivalsa sociale. Il verso “Voglio solo una vita decente” che chiude il suo singolo 7 miliardi è una specie di disperato manifesto generazionale, una richiesta d’aiuto che va ascoltata.

Il disco d’esordio di Massimo Pericolo è uscito ad aprile e s’intitola Scialla semper, come l’operazione antidroga che ha portato al suo arresto nel 2014 e per la quale si è fatto due anni tra carcere e arresti domiciliari. Gran parte dei brani dell’album sono stati scritti in quel periodo. Massimo Pericolo ha registrato l’album insieme ai produttori Phra (Crookers) e Nic Sarno. Scialla semper è un disco di rap crudo dal punto di vista dei contenuti, ma con arrangiamenti pregevoli, come nel caso di Sabbie d’oro, registrato insieme a Palazzi D’Oriente, Fight Pausa, alla band Deaf Kaki Chumpy e a Generic Animal, che canta il ritornello.

Nel giro di pochi mesi l’album ha conquistato la critica ed è stato lodato da molti rapper italiani, a partire da Marracash. E per il musicista si sono aperte porte per nuove collaborazioni: dopo il singolo Scacciacani con Ketama126, Massimo Pericolo è stato anche tra gli ospiti di Machete mixtape vol 4, la compilation curata da Salmo che è arrivata in testa alle classifiche italiane: nel brano Star wars ha rappato insieme a uno dei suoi idoli, Fabri Fibra. Perfino artisti insospettabili come Vasco Brondi, un tempo noto come Le Luci della Centrale Elettrica, hanno parlato bene di lui.

Massimo Pericolo viene da Brebbia, vicino a Varese. È un rapper orgogliosamente di provincia. “Brebbia non è un posto diverso da altri piccoli paesi. La provincia italiana è un mondo a parte rispetto a quello delle città, però ci vive un sacco di gente. Numericamente, noi provinciali siamo molti di più di quelli di città. Quando descrivo Brebbia in brani come Sabbie d’oro, Amici o Totoro, un pezzo di qualche anno fa che non ho messo nel disco, cerco di dar voce a persone come me, che fino a oggi erano stare ignorate”, spiega.