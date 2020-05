Mahmood e Massimo Pericolo, Moonlight popolare

Il nuovo singolo di Mahmood e Massimo Pericolo gioca sul più classico dei contrasti: quello tra luce e buio. È un brano pop, orecchiabile, ma cupo, costruito su una tonalità in minore (vado a orecchio, spero di non sbagliarmi). È aperto da sintetizzatori anni ottanta che fanno pensare alla colonna sonora di Drive di Nicolas Winding Refn e descrive una notte di un quartiere popolare illuminata da una luna che “sembra uno zaffiro” e “brilla come Shanghai”. Colpisce che, durante la pandemia di covid-19, un brano pop ambientato nella zona più colpita d’Italia, la Lombardia (Mahmood è di Gratosoglio, un quartiere di Milano, e Massimo Pericolo vive a Brebbia, vicino a Varese), evochi il posto dove la pandemia è nata, la Cina. Anche se probabilmente il pezzo è stato scritto prima dell’emergenza coronavirus, è comunque una coincidenza interessante.

In Moonlight popolare è Mahmood, vincitore di Sanremo nel 2019 con la sorprendente Soldi, a prendersi lo spazio maggiore. Francesco Barbaglia, in arte Crookers, gli ha costruito attorno una melodia adatta e un arrangiamento granitico, che dà spazio ai saliscendi della sua voce, esaltata dall’autotune. Massimo Pericolo invece sfrutta il poco spazio a disposizione nel migliore dei modi. Come già in 7 miliardi, o nel brano Star Wars, dove rappava al fianco di Fabri Fibra, il rapper di Brebbia dimostra ancora una volta di saper fare un’entrata in scena: “Bella, fra’, metti Google Maps vola via dalla tua città, polizia anti-trap, Santa Maria piena di crack”, dice entrando a metà del brano.

La scrittura di Massimo Pericolo è cruda. Ma anche i passaggi più “volgari” dei suoi testi non sono mai gratuiti, anzi sono sempre al servizio della canzone. “L’unica luce nel buio è uno sparo ma non sei l’unico che c’ha una Glock”, canta riprendendo il tema della luce e del buio. Anche la sua voce è satura di autotune.

Moonlight popolare mette insieme due talenti della musica italiana, che dimostrano di avere parecchie cose in comune, non solo quella di venire da un quartiere popolare, “dalla strada”, come piace scrivere a noi giornalisti quando vogliamo semplificare le cose complesse. Mahmood e Massimo Pericolo hanno una sensibilità artistica diversa, eppure compatibile. E sono stati bravi, molto bravi, a cantare insieme questa notte di luna in modo così incisivo, così cinematografico.