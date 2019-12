Venerus è uno straniero nel suo mondo

Venerus è nato e cresciuto a Milano, nel quartiere San Siro. Ha vissuto per cinque anni a Londra, dove ha studiato chitarra in un’accademia di musica contemporanea. “Adoravo Londra, ma sono sempre stato un po’ per i cazzi miei, non socializzavo molto. Le accademie non sono sempre un luogo di creatività, molte persone sono lì solo perché sono appassionate di uno strumento. A un certo punto io ho avuto quasi il rigetto della chitarra, l’ho messa in un angolo e non la suonavo più. Ho capito che mi interessava più scrivere e coltivare la mia dimensione di autore, così ho imparato il piano da autodidatta. Non sono un virtuoso e non m’interessa esserlo”, dice il cantante.

“Da piccolo ero molto introverso e sensibile. A scuola tutti mi chiedevano ‘Da dove viene il nome Venerus?’ e questa cosa mi ha sempre condizionato. Ho sempre avuto la sensazione di essere straniero nel mio mondo. Venerus è un cognome friulano e l’ho scelto come nome d’arte perché sembra una cosa misteriosa ma in realtà è il mio nome vero. È anche una scelta artistica: il mio percorso deve rispecchiare completamente la mia identità, non ci sono confini tra le cose che vivo e quelle che scrivo”.

Andrea Venerus, che per nome d’arte ha scelto il suo vero cognome, ha 27 anni ed è una delle cose più interessanti successe alla musica italiana negli ultimi anni. Non è semplice definire il suo stile, perché nelle canzoni che scrive convivono elementi diversi: pop, jazz, rap, soul ed elettronica. Forse conviene dire semplicemente che è un cantautore. Non ha ancora pubblicato un album, ma solo alcuni ep. Ha collaborato con nomi importanti dell’hip hop italiano come Gemitaiz e Franco126 e per questo alcuni, sbagliando, lo considerano un artista di quel tipo.

Dopo Londra, si è trasferito a Roma. “Ci sono finito un po’ per caso e un po’ per istinto. Dopo cinque anni di grande solitudine londinese avevo bisogno di un posto del genere. Vivevo a San Lorenzo e passavo un sacco di tempo in giro di notte, come se cercassi qualcosa. Fino a quel momento avevo sempre scritto brani in inglese, che è la lingua musicale con cui mi sono formato fin da piccolo. Mio padre a casa ascoltava sempre Charles Mingus e altri dischi jazz. A Roma per la prima volta ho pensato che avrei voluto scrivere in italiano. Lì ho composto brani come Altrove e Ioxte, che sono finiti nel mio primo ep, A che punto è la notte”.

Frank Ocean e vino rosso

I riferimenti musicali di Venerus sono soprattutto stranieri. “Ho ascoltato molto Frank Ocean e James Blake, ma mai in modo ossessivo. Non ho mai voluto essere ‘il Frank Ocean italiano’ o ‘il James Blake italiano’. Mi piace diversificare i miei ascolti. Ultimamente per esempio sono in fissa con Sgt. Pepper’s lonely hearts club band dei Beatles, ma anche con i primi dischi solisti di George Harrison e John Lennon. I Beatles avevano una libertà intellettuale totale: erano la band più popolare del mondo ma non avevano paura di sperimentare. Sono stati unici. Pochi altri artisti sono stati liberi quanto loro: uno è Kanye West. Nessuno si mette in discussione come lui. Entrambi mi hanno cambiato la vita. Ma sono anche appassionato di elettronica: in questi giorni sto consumando The idiots are winning di James Holden”.

Bussano alla porta. Entra una ragazza e gli porta una bottiglia di vino rosso. “In Italia la musica purtroppo è ancora troppo succube della televisione. E finché sarà costretta a passare da lì per diventare nazionalpopolare sarà sempre un problema”, dice Venerus. “Il rap e la trap invece hanno fatto molto bene al nostro paese, l’hanno svecchiato. Per questo mi piace collaborare con artisti di quel genere. Sfera Ebbasta per esempio è un genio. Pochi hanno avuto la sua visione e ambizione. I suoi pezzi vecchi, tipo XDVR, li so a memoria”, aggiunge. E Venerus che visione ha di se stesso? “Penso in grande. Mi piacerebbe diventare famoso anche all’estero. E voglio continuare a fare ricerca musicale e ad arrivare a un pubblico il più ampio possibile. Sto lavorando al mio primo album. Nei prossimi mesi mi prenderò una pausa dai concerti e mi dedicherò completamente alla scrittura”.

Quasi tutte le canzoni di Venerus sono ambientate di notte e hanno un filo conduttore: le tentazioni. “La notte è un momento intimo, nel quale succedono cose strane. Il giorno è mega razionale: si lavora, si incontrano le persone, di notte uno si ubriaca, sta a casa a leggere, commette crimini, fa l’amore, dorme o sogna. Per questo m’interessa di più. Non mi piace fare le cose in modo troppo calcolato, sono un istintivo. Scrivere canzoni per me non è un lavoro”. Ma il fatto di raccontare le tentazioni è un modo per esorcizzarle? “Ti fanno sentire vivo. Non mi sento succube delle tentazioni, però mi piace giocarci. Mi lascio trascinare dalle situazioni e non sento la necessità di rispettare una struttura morale. Non penso al domani, domani mi arrangerò”, risponde.